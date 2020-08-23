Политика
Слово и ДелоМИД Белоруссии заявил, что руководству страны не нужны советы из Киева
Как передает БелТА, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул огромное количество внутренних проблем в самой Украине, что должно заставлять руководство страны заниматься именно ими, а не раздачей советов соседям. Он отметил большой отрицательный опыт Украины в деле реформирования.
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с чего всё началось
"Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", – приводит его слова агентство БелТА.Вести.Ru09:18
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