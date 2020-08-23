Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского
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Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.В источнике
С чего всё началось
Белоруссия не нуждается в «заезженных» советах Украины в непростой для республики период, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии -- пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз агентству «БелТА
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