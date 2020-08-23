Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.В источнике
С чего всё началось
Белоруссия не нуждается в «заезженных» советах Украины в непростой для республики период, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии -- пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз агентству «БелТА
».
Коммерсантъ11:02
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В МИД Белоруссии заявили, что не нуждаются в «заезженных» советах Украины

Коммерсантъ11:02
РИА Новости

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

РИА Новости09:06
RT на русском

МИД Белоруссии оценил «советы» Украины по урегулированию ситуации

RT на русском09:32
Российская газета

МИД Беларуси ответил Зеленскому

Российская газета09:11
ТАСС

МИД Белоруссии заявил, что Минск не нуждается в «заезженных советах» руководства Украины

ТАСС09:07
Lenta.ru

Минск открестился от «заезженных» советов Зеленского

Lenta.ru10:30
Известия

МИД Белоруссии ответил на заявления Зеленского о повторных выборах в республике

Известия08:57

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
68

Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газета05:13
24

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
6

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новости20:37
350

Уфа — Ростов 0:1

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко пропустит матч четвертого тура чемпионата России по футболу против "Уфы" по медицинским показателям, сказал главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости09:20