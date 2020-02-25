Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВМинск заявил о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Белоруссия потеряла $2 млрд из-за транзита грязной нефти из России и ограничений на ввоз нефтепродуктов. На такую сумму упал экспорт Белоруссии по итогам 2019 года, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика за 2019 год потеряла больше $2 млрд из-за российских нефтяных ограничений и поставок "грязной нефти", передает БелТА
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Макей: Из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился больше чем на 2 миллиарда долларов

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
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Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров

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Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
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