Экономика
Деловое.ТВМинск заявил о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России
Белоруссия потеряла $2 млрд из-за транзита грязной нефти из России и ограничений на ввоз нефтепродуктов. На такую сумму упал экспорт Белоруссии по итогам 2019 года, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика за 2019 год потеряла больше $2 млрд из-за российских нефтяных ограничений и поставок "грязной нефти", передает БелТА.Газета.Ru03:16
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Здоровье
В Баку двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирус, один из них гражданин Ирана, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.
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Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Футбол
Путь главного открытия сезона РПЛ. Начинал в «Спартаке», играет как Бускетс, чуть не уехал в Европу
Фомин резво начал — в июле забил «Уралу» и «Крыльям», в августе победный «Зениту» — а осенью удостоился первого вызова в сборную.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Политика
ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
Евросоюз во вторник, 25 февраля, утвердил мандат, открывающий переговоры о будущем партнёрстве с Великобританией после брексита, и передал Еврокомиссии переговорную миссию.
Политика
Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерного удара России
США провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по натовскому объекту на территории Европы.
Музыка
Создатели хита Freestyle впервые за 15 лет выступят в России
Создатели хита впервые за 15 лет выступят в России в августе 2020 года на фестивале ParkSeasons Fest в Волгограде.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Кино
Первый режиссер экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода
Первый режиссер экранизации Minecraft Роб Макэлхенни ("В Филадельфии всегда солнечно") рассказал о причинах своего ухода из проекта.
Общество
Посольство рекомендовало россиянам не ездить на север Италии
«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — приводит RT слова представителя ведомства.
Финансы
ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа
«Наше ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом», — сказал Пьянов.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что удары по террористам в сирийском Идлибе не является неожиданностью.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Политика
Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Хоккей
СКА сыграет с ЦСКА за первое место в Западной конференции
ЦСКА располагается на первой строчке и идет с отрывом в одно очко, сыграв на один матч меньше.
Общество
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
Экономика
Биржевые индексы США упали из-за коронавируса
Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Происшествия
Забравшийся на мост мужчина перекрыл движение у Кремля
Движение по правой полосе моста в сторону Кремля и набережной частично перекрыты.
Кино
В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»
Здоровье
В Италии коронавирусом заразились 210 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 203 человек, четыре человека скончались.
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Космос
ТОП-5 бьюти-процедур, которые запрещено делать в Ретроградный Меркурий
Во избежание проблем в период Ретроградного Меркурия, специалисты заранее составили список дел, которые лучше отложить.
Общество
Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»
Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).