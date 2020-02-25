с чего всё началось

Белоруссия потеряла $2 млрд из-за транзита грязной нефти из России и ограничений на ввоз нефтепродуктов. На такую сумму упал экспорт Белоруссии по итогам 2019 года, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Минск заявил о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Здоровье В Баку двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус Два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирус, один из них гражданин Ирана, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Транспорт Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.

Религия РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах "В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Общество Посольство рекомендовало россиянам не ездить на север Италии «Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — приводит RT слова представителя ведомства.

Финансы ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа «Наше ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом», — сказал Пьянов.

Экономика Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.

Политика Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.

Здоровье Родовые сертификаты в России сделают электронными Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.

Общество Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.

Экономика Биржевые индексы США упали из-за коронавируса Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.

Общество ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.