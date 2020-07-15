с чего всё началось

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова. Об этом заявил замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев.

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

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