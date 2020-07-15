Общество
РБКМинск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова. Об этом заявил замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев.
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с чего всё началось
В сюжете гостелеканала "Беларусь 1", показанном в среду, утверждается, что "российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской "дочки", под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан".РИА Новости15:50
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В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края
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Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана подтвердили готовность к проведению предметных переговоров по важнейшим аспектам урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
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Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
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ИА Красная Весна 17:56
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс
В Государственную думу внесли проект поправок в семейное законодательство, который исключает возможность заключения брака между людьми одного пола.
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
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Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
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Коллекционные сумки Hermes подешевели вдвое за период пандемии
Цена на коллекционные модели сумок Hermes на аукционах упала на 50%, следует из данных консалтинговой компании Knight Frank (имеются в распоряжении редакции Business FM), которая причисляет эти сумки к инвестиционным предметам роскоши.
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Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата.
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Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
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В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
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Мэр Хабаровска прокомментировал несанкционированные митинги в городе
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Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
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В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Судя по фото, которое опубликовал пользователь creative0311 в социальной сети Twitter, с точки зрения облика новый Outlander практически полностью "копирует" концепт Engelberg Tourer, представленный в 2019 году.
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Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
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Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
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Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com 13 июля в 10:20