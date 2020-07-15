с чего всё началось

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова. Об этом заявил замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев.

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

Футбол Главный тренер «Оренбурга» попросил расширить РПЛ до 18 команд Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» высказался по поводу организации и не сыгранных матчей своей команды в рамках чемпионата.

Происшествия Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек. 4

Кино Платформа HBO Max представила тизер будущих проектов На Youtube-канале HBO Max опубликовали тизер, в котором представили будущие проекты платформы, сообщает IndieWire.

Киберспорт В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.

Политика NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР. 14

Футбол «Порту» обыграл «Спортинг» и досрочно стал чемпионом Португалии Бывший спартаковец Зе Луиш провел весь матч на скамейке запасных. «Порту» выиграл чемпионат Португалии в 29-й раз в своей истории.

Шоу-бизнес Натали Портман ждет третьего ребенка 39-летняя Портман придерживается мнения, что при хорошем раскладе можно совмещать работу и семейные хлопоты. 1

Шоу-бизнес Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ. 18

Армия и оружие Трое детей и двое взрослых стали жертвами теракта на юге Сирии Трагедия произошла на юге в деревне Аш-Шейх Маскин провинции Дараа. Пять местных жителей подорвались на мине, среди них было трое детей.

Общество В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек Видео жестких задержаний одно за другим начали публиковать в соцсетях участники акции, правозащитные проекты "ОВД-Инфо" и "Автозак live": к 21:30 правозащитники насчитали 50 задержанных. 3,1K

Общество Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты американских предпринимателей и других известных людей в стране была скоординирована благодаря сотрудникам компании, имевшим доступ к внутренним системам соцсети. 86

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале». 19