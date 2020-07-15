Общество
РБКМинск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова. Об этом заявил замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев.
Читать в источнике
Оценить882
с чего всё началось
В сюжете гостелеканала "Беларусь 1", показанном в среду, утверждается, что "российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской "дочки", под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан".РИА Новостивчера в 15:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Футбол
Главный тренер «Оренбурга» попросил расширить РПЛ до 18 команд
Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» высказался по поводу организации и не сыгранных матчей своей команды в рамках чемпионата.
CT news 00:31
Происшествия
Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии
Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек.
Газета.Ru 00:54
Футбол
Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»
REGNUM вчера в 16:23
Кино
Платформа HBO Max представила тизер будущих проектов
На Youtube-канале HBO Max опубликовали тизер, в котором представили будущие проекты платформы, сообщает IndieWire.
РИА Новости вчера в 12:41
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Политика
NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США
По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС вчера в 20:47
Общество
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
При затоплении Bonhomme Richard в океан прольются миллионы литров топлива, а это грозит серьезной экологической катастрофой.
Evo-rus.com 01:21
Футбол
«Порту» обыграл «Спортинг» и досрочно стал чемпионом Португалии
Бывший спартаковец Зе Луиш провел весь матч на скамейке запасных. «Порту» выиграл чемпионат Португалии в 29-й раз в своей истории.
Советский спорт 01:11
Шоу-бизнес
Натали Портман ждет третьего ребенка
39-летняя Портман придерживается мнения, что при хорошем раскладе можно совмещать работу и семейные хлопоты.
StarHit.ru вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Армия и оружие
Трое детей и двое взрослых стали жертвами теракта на юге Сирии
Трагедия произошла на юге в деревне Аш-Шейх Маскин провинции Дараа. Пять местных жителей подорвались на мине, среди них было трое детей.
ИА Красная Весна вчера в 09:54
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились бои
Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении здесь боев.
ТАСС 00:40
Футбол
За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей
Спорт день за днем вчера в 16:49
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Видео жестких задержаний одно за другим начали публиковать в соцсетях участники акции, правозащитные проекты "ОВД-Инфо" и "Автозак live": к 21:30 правозащитники насчитали 50 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Общество
Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована
Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты американских предпринимателей и других известных людей в стране была скоординирована благодаря сотрудникам компании, имевшим доступ к внутренним системам соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:50
Единоборства
Бойца Петра Яна встретили в аэропорту Екатеринбурга
В аэропорту Екатеринбурга болельщики поприветствовали российского бойца смешанного стиля Петра Яна.
МИР 24 вчера в 16:34
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com вчера в 02:50
Кино
Опубликован первый трейлер нового фильма «Проект Сила» от Netflix
Слово и Дело вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева поразила соцсети своим фото
Суть событий 01:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 14 июля в 10:06
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14 июля в 14:38
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости вчера в 03:08
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала, как она переболела коронавирусом
ФАН вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Музыка
В честь Дня металлурга в «Квартирнике у Маргулиса» споют Агутин, Варум и Uma2rman
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:12
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:14
Космос
Пивовар: производство спутников в Африке — выход на новую ступень технологий
Старший преподаватель факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Борис Пивовар заявил, что для африканских государств производство спутников на своей территории является выходом на новую ступень технологий.
Политика Сегодня 14 июля в 11:43