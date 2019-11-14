Армия и оружие
РБКВ Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил "опираться на собственные возможности".
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с чего всё началось
«Но это не одно и то же: размещение на нашей земле в базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации», — сказал Зась 13 ноября в эфире телеканала «Беларусь 1».Известиявчера в 21:31
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Минск рассказал, как Москва предложила помощь с Су-30 взамен размещения авиабазы в Белоруссии
Коммерсантъвчера в 18:49
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Экономика
Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год
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Энергетика
Польша резко сократила поставки российского газа
За три квартала 2019 года импорт газа с Востока сократился примерно на 21% по сравнению с этим же периодом 2018 года и составил 6,29 млрд куб. м, а его доля в общей структуре импорта газа снизилась на 17 п.п. до 58%, против 75% в тот же период годом ранее, — говорится в сообщении компании.
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Происшествия
В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Автоспорт
Из Mercedes уволился фотограф. Он недоволен поведением Хэмилтона
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Политика
Киев не получал официального предложения о встрече Путина и Зеленского
Киев не получал официального предложения о встрече президентов России и Украины, о котором ранее говорил экс-президент Нурсултан Назарбаев.
Авто
Качество автомобилей Lada начали проверять по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Здоровье
В США подростку-вейперу пересадили оба легких
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Политика
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Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
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Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу
Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.