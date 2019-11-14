с чего всё началось

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил "опираться на собственные возможности".

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

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