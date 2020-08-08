Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

Минская милиция задержала и отпустила соратницу Тихановской

Минская милиция по ошибке задержала соратницу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил ее штаб. По словам представителя, Колесникову задержали при выходе из штаба на выезде с парковки и сказали, что везут в Центральное РУВД, не назвав причину задержания.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

Комсомольская правдавчера в 16:29
Интерфакс

Минская милиция задержала и отпустила соратницу Тихановской

Интерфаксвчера в 16:26
Известия

В Белоруссии задержали представителей Бабарико и Тихановской

Известиявчера в 16:22
RT на русском

Представителя штаба Бабарико отпустили после задержания

RT на русскомвчера в 16:23
РИА Новости

В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

РИА Новостивчера в 15:57
ТАСС

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико

ТАССвчера в 15:44
РБК

Соратницу Тихановской Колесникову отпустили после задержания

РБКвчера в 16:43
КП - Беларусь

Соратницу Тихановской Марию Колесникову отпустили: «Ее подвезли к месту ужина и извинились»

КП - Беларусьвчера в 16:20

Смартфон Mi 10 Ultra станет новым флагманом Xiaomi

Новый Xiaomi Mi 10 Ultra оснащен гиперболическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 865, 120-кратный цифровым зумом для перископной камеры, 8/12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также с 256/512-Гбайт скоростным накопителем.
МонаВиставчера в 13:26
28

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
408