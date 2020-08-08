Минская милиция задержала и отпустила соратницу Тихановской

Минская милиция по ошибке задержала соратницу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил ее штаб. По словам представителя, Колесникову задержали при выходе из штаба на выезде с парковки и сказали, что везут в Центральное РУВД, не назвав причину задержания.