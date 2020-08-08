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Интерфакс
Интерфакс

Минская милиция задержала и отпустила соратницу Тихановской

Минская милиция по ошибке задержала соратницу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил ее штаб. По словам представителя, Колесникову задержали при выходе из штаба на выезде с парковки и сказали, что везут в Центральное РУВД, не назвав причину задержания.В источнике
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Комсомольская правда

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

Комсомольская правдавчера в 16:29
Интерфакс

Минская милиция задержала и отпустила соратницу Тихановской

Интерфаксвчера в 16:26
РИА Новости

В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

РИА Новостивчера в 15:57
Коммерсантъ

Милиция Белоруссии сообщила об ошибочном задержании соратницы Тихановской

Коммерсантъвчера в 16:22
RT на русском

Представителя штаба Бабарико отпустили после задержания

RT на русскомвчера в 16:23
ТАСС

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико

ТАССвчера в 15:44
РБК

Соратницу Тихановской Колесникову отпустили после задержания

РБКвчера в 16:43
КП - Беларусь

Соратницу Тихановской Марию Колесникову отпустили: «Ее подвезли к месту ужина и извинились»

КП - Беларусьвчера в 16:20

МИД назвал меры США в отношении TikTok нарушением норм ВТО

Официальный представителя Министерства инностраных дел России Мария Захарова считает, что действия властей США в отношении видеосервиса TikTok нарушают нормы ВТО и «идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики».
РБКвчера в 08:18
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Индийские космонавты продолжат подготовку в России до 2021 года

Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, 8 августа 2020, 09:01 — REGNUM Завершение программы обучения индийских специалистов в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке запланировано на первый квартал 2021 года.
REGNUMвчера в 02:01

Анкара не признала греческо-египетское соглашение о демаркации границ

Власти Турции отказались признавать соглашение о демаркации морских границ в Средиземном море, которое 6 августа подписали министры иностранных дел Египта и Греции.
Московский Комсомолец6 августа в 17:03
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