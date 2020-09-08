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Общественная служба новостей

Минский ОМОН начал жесткие задержания демонстрантов в центре города

На центральных улицах белорусской столицы начались массовые задержания участников несанкционированных митингов против действующих властей. Уже известно о нескольких десятках задержанных. Сотрудники ОМОНа разделили протестующих на небольшие скопления и приступили к задержаниям, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

Бойцы ОМОНа разделили демонстрантов на группы и начали задерживать участников акции. Протестующие пытаются отбивать у правоохранителей задерживаемых, с одного из омоновцев сорвали маску. В задержаниях, помимо ОМОНа, участвуют люди в камуфляже, масках и без знаков различия.
ТАСС13:07
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URA.Ru

ОМОН жестко разогнал протестующих женщин в Минске

URA.Ru13:26
ТАСС

ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ТАСС13:07
Говорит Москва

ОМОН начал задержания протестующих в центре Минска

Говорит Москва12:24
Эхо Москвы

Бойцы белорусского ОМОНа, как пишет Tut.by, жестко задерживают участниц женского марша протеста в Минске

Эхо Москвы12:31
Lenta.ru

В Минске ОМОН начал жестко задерживать протестующих

Lenta.ru12:29
Газета.Ru

ОМОН проводит жесткие задержания в центре Минска

Газета.Ru12:28
Известия

ОМОН начал задерживать протестующих в Минске

Известия12:52
КП - Беларусь

В центре Минска ОМОН начал жесткие задержания протестующих участников марша «Один за всех и все за одного»

КП - Беларусь14:21

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
ТАСС06:40
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Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг поста Захаровой исчерпана

Дачич отметил, что Россия и Сербия являются стратегическим партнерами и продолжают это сотрудничество, и публикация Захаровой не оставит следа «на наших добрых отношениях».
Свободная Прессавчера в 10:47
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Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.
Интерфакс11:07
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Уголовное дело возбудили после избиения школьницы под Воронежем

Следственные органы Следственного комитета РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), сообщили в пресс-центре регионального СКР во вторник, 8 сентября.
Kursk.com14:20
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