Минский ОМОН начал жесткие задержания демонстрантов в центре города
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На центральных улицах белорусской столицы начались массовые задержания участников несанкционированных митингов против действующих властей. Уже известно о нескольких десятках задержанных. Сотрудники ОМОНа разделили протестующих на небольшие скопления и приступили к задержаниям, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска
Бойцы ОМОНа разделили демонстрантов на группы и начали задерживать участников акции. Протестующие пытаются отбивать у правоохранителей задерживаемых, с одного из омоновцев сорвали маску. В задержаниях, помимо ОМОНа, участвуют люди в камуфляже, масках и без знаков различия.
ТАСС13:07
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