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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки

Работа части цехов Минского тракторного завода остановилась из-за забастовки рабочих, сообщил представитель МТЗ «РИА Новости». Ранее Telegram-канал Nexta Live сообщал, что завод полностью остановил работу. Позже на завод приехал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.В источнике
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Известия

Белорусский премьер прибыл к протестующим минского тракторного завода

Известия09:05
РИА Новости

Минский тракторный завод частично остановил работу из-за забастовки

РИА Новости07:53
ТАСС

Тысячи рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними

ТАСС08:55
Коммерсантъ

Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки

Коммерсантъ07:55
РБК

Премьер Белоруссии приехал к протестующим работникам тракторного завода

РБК09:04
RT на русском

Премьер Белоруссии прибыл к протестующим на МТЗ

RT на русском08:35
Эхо Москвы

Рабочие Минского тракторного завода потребовали отставки Александра Лукашенко и новых выборов

Эхо Москвы09:02

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Нетаньяху: Соглашение Израиля и ОАЭ является историческим прорывом

Накануне, выступая на пресс-конференции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сказал, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является «историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке», пишет ТАСС.
Страна Советов on-line03:00
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