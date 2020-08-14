Китай увеличил добычу газа на 9,5% за 7 месяцев

В июле добыча природного газа в Китае выросла на 4,8% в сравнении с тем же месяцем прошлого года – до 14,2 млрд кубометров, пишет пишет Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.