Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
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Работа части цехов Минского тракторного завода остановилась из-за забастовки рабочих, сообщил представитель МТЗ «РИА Новости». Ранее Telegram-канал Nexta Live сообщал, что завод полностью остановил работу. Позже на завод приехал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.В источнике
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