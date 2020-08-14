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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки

Работа части цехов Минского тракторного завода остановилась из-за забастовки рабочих, сообщил представитель МТЗ «РИА Новости». Ранее Telegram-канал Nexta Live сообщал, что завод полностью остановил работу. Позже на завод приехал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.В источнике
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RT на русском

Премьер Белоруссии прибыл к протестующим на МТЗ

RT на русском08:35
РИА Новости

Рабочие Минского тракторного завода потребовали отставки Лукашенко

РИА Новости09:52
Известия

Бастующие рабочие МТЗ потребовали отставки Лукашенко

Известия09:20
ТАСС

Тысячи рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними

ТАСС08:55
Коммерсантъ

Рабочие МТЗ вышли на улицы после отказа премьера общаться с ними

Коммерсантъ10:04
РБК

Работники МТЗ пошли в центр Минска после разговора с премьер-министром

РБК09:31
Газета.Ru

Рабочие МТЗ и колонна протестующих учителей объединились в Минске

Газета.Ru10:27

Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ10:12
3

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русском09:33
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США направят в Вену делегацию наиболее высокого уровня за все время переговоров с Россией

Соединенные Штаты направляют в Вену одну из самых серьезных по составу делегаций за все время переговоров с Россией по контролю над вооружениями и ожидают от Москвы такого же подхода.
ТАСС09:28

Против трех адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства

Адвокатская палата Москвы возбудила дисциплинарные производства в отношении трех адвокатов, представляющих интересы бывшего журналиста "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя "Команды 29" Ивана Павлова.
ЗакC.Ру10:24

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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