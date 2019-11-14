Футбол

RT на русскомRT на русскомМинспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам. Специалист обвинил правительство области в том, что оно не оказывает поддержку клубу. Ранее Червиченко заявил, что ни в коем случае нельзя допустить развала «Ростова».
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Минспорта Ростовской области прокомментировало ситуацию вокруг ФК «Ростов»

Don24вчера в 09:19

В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»

РБК Ростов-на-Донувчера в 09:37

С Карпиным в Ростове-на-Дону не согласны: ответили на критику тренера

Чемпионатвчера в 16:30

Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 11:16

Донское минспорта назвало слова Карпина о финансовой поддержке ФК «Ростов» ложью

1rnd.ruвчера в 10:02

Минспорт Ростовской области не согласился с критикой Валерия Карпина

Rostov gazetaвчера в 10:05

Минспорта опроверг заявление Карпина о финансовых проблемах ФК «Ростов»

161.ruвчера в 12:17
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Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

Российская газета 00:35
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«Интурист» подтвердил покупку компании владельцем Anex Tour

Нешет Кочкар – владелец туроператора Anex Tour, который входит в тройку самых крупных на российском рынке.
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Тело пропавшей несколько дней назад в Крыму пятилетней девочки нашли закопанным в канаве, личность ребенка опознали, сообщил ТАСС в пятницу глава Раздольненского района Андрей Захаров.
ТАСС 01:20
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Происшествия

В Челябинской области возле заброшенного завода нашли тело школьницы

Фото с сайта pixabay.com Тело было обнаружено возле заброшенного здания хлебозавода.
Вечерний Челябинск 02:19
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
РИА Новости 02:00
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В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
РБК 02:03
Авто

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По данным портала Auto.tut.by, на белорусском предприятии «БелДжи», где собираются автомобили марки Geely, уже приступили к тестированию битопливной версии седана Emgrand 7. Специальное оборудование для этой модели сделали на Новогрудском заводе газовой аппаратуры.
SpeedMe вчера в 05:57
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.
Интерфакс 00:42
Армия и оружие

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
RT на русском 00:33
Экономика

Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей

В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
Коммерсантъ вчера в 07:49
Экономика

Глава ФАС предложил РЖД отказаться от морских портов в пользу БАМа

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты и «другие неосновные виды деятельности, а также от проектов за горизонтом 2025 года», чтобы госмонополия могла сосредоточиться на реализации своей долгосрочной программы развития до 2025 года.
РБК 00:00
Авто

Продажи автомобилей с пробегом в октябре выросли на 2%

110km.ru 12 ноября в 04:35
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Российская газета 00:59
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Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
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Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали в тяжелом состоянии

Bimru.ru вчера в 09:56
Происшествия

Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае

В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Lenta.ru 02:11
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Общество

Майор ФСБ случайно выдал гостайну, когда просил отпуск

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URA.Ru вчера в 23:08
Общество

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Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
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Политика

Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен

Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украины невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».
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Общество

Прием ужина до 6 вечера защищает сердце

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В деле о сбитом в Донбассе «Боинге» появились имена Сергея Шойгу и Александра Бортникова.
Эхо Москвы вчера в 14:00
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Сергею Харитонову, бойцу MMA из России, не удалось одолеть уроженца Великобритании Линтона Васселла в ходе турнира Bellator 234.
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Пригожин заступился за Валерию и сказал Михальчик все, что думает

Пригожин заступился за свою супругу.
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В России с июня 2020 года начнут маркировать молочные продукты

Введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
REGNUM 02:09
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва 13 ноября в 06:54
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Ростов
Российский футбольный клуб
Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
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