Футбол
RT на русскомМинспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам. Специалист обвинил правительство области в том, что оно не оказывает поддержку клубу. Ранее Червиченко заявил, что ни в коем случае нельзя допустить развала «Ростова».
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В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»
РБК Ростов-на-Донувчера в 09:37
Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина
Блокнот Ростов-на-Донувчера в 11:16
Донское минспорта назвало слова Карпина о финансовой поддержке ФК «Ростов» ложью
1rnd.ruвчера в 10:02
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