Футбол
RT на русскомМинспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам. Специалист обвинил правительство области в том, что оно не оказывает поддержку клубу. Ранее Червиченко заявил, что ни в коем случае нельзя допустить развала «Ростова».
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Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Общество
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Футбол
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Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс".
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Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Общество
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
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Здоровье
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Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Футбол
Турция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией
Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.
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В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе
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Хоккей
«Салават Юлаев» впервые за 8 лет обыграл ЦСКА в гостях
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В Москве задержан бизнесмен, обманувший паралимпийскую спортсменку
В Москве задержан предприниматель Валерий Перевозников, ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, сообщает Следственный комитет РФ.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Происшествия
В колледже Благовещенска студент расстрелял сверстников
В Амурском колледже строительства и ЖКХ студент открыл стрельбу из охотничьего ружья. Погибли два человека, в том числе и сам стрелок.
Политика
Путин заявил, что Боливия находится на пороге хаоса
Владимир Путин заявил, что Боливия находится на пороге хаоса. По его словам, ситуация в этой стране напоминает ту, что сложилась в Ливии.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Политика
Путин рассказал о решенных поставленных задачах в Сирии
По словам российского лидера, Россия выполнила практически все задачи, которые ставила перед собой в Сирии.
Общество
В Венеции ввели режим ЧП после наводнения
Шоу-бизнес
Актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская выходит замуж за радиоведущего Евгения Яковлева. Об этом она рассказала в эфире "Пятого канала".
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
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Происшествия
Оскорбивший полицейских чиновник из Пскова ушел в отставку
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия после конфликта с полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Футбол
Пеле надеется, что Роналду побьёт его рекорд в 1238 голов
Культовый бразильский футболист Пеле надеется, что звезда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду превзойдёт его рекорд по количеству голов.
Хоккей
Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.