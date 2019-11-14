Футбол

RT на русскомRT на русскомМинспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам. Специалист обвинил правительство области в том, что оно не оказывает поддержку клубу. Ранее Червиченко заявил, что ни в коем случае нельзя допустить развала «Ростова».
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Минспорта Ростовской области прокомментировало ситуацию вокруг ФК «Ростов»

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В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»

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Донское минспорта назвало слова Карпина о финансовой поддержке ФК «Ростов» ложью

1rnd.ru10:02

Минспорт Ростовской области не согласился с критикой Валерия Карпина

Rostov gazeta10:05

Минспорта опроверг заявление Карпина о финансовых проблемах ФК «Ростов»

161.ru12:17

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Блокнот Ростов-на-Дону11:16

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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
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