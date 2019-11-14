Футбол

RT на русскомRT на русскомМинспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам. Специалист обвинил правительство области в том, что оно не оказывает поддержку клубу. Ранее Червиченко заявил, что ни в коем случае нельзя допустить развала «Ростова».
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Минспорта Ростовской области прокомментировало ситуацию вокруг ФК «Ростов»

Don2409:19

В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»

РБК Ростов-на-Дону09:37

Донское минспорта назвало слова Карпина о финансовой поддержке ФК «Ростов» ложью

1rnd.ru10:02

Минспорт Ростовской области не согласился с критикой Валерия Карпина

Rostov gazeta10:05

Минспорта опроверг заявление Карпина о финансовых проблемах ФК «Ростов»

161.ru12:17

Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина

Блокнот Ростов-на-Дону11:16

В правительстве Ростовской области ответили Карпину после слов о зарплате

РБК13:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Стрельба произошла в средней школе в Калифорнии в городе Санта-Кларита, сообщает ABC7.
Газета.Ru 11:36
Футбол

Футболисты Украины и Эстонии померяются силами в дебютном для Запорожья матче

После матча с украинцами, 19 ноября, эстонские футболисты в отборе на Евро-2020 сыграют в Амстердаме с голландцами.
Sputnik Эстония 11 ноября в 23:05
Политика

Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике

RT на русском 13:54
Хоккей

Вратарь «Ак Барса» установил рекорд КХЛ по длительности «сухой» серии

Газета.Ru 11:55
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Общество

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Lenta.ru 12:31
Происшествия

В Благовещенске студент расстрелял одногруппников

В Благовещенске студент Амурского строительного колледжа открыл стрельбу из дробовика по своим одногруппникам.
7 канал Красноярск вчера в 22:11
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Газета.Ru 11:17
Политика

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
REGNUM 10:33
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Футбол

Турция - Исландия: где и когда смотреть отборочный матч Евро-2020

Фото:twitter.com/bongdalu Ключевой матч пройдет в отборочной группе «H», где Турция примет Исландию.
Prognozist 02:37
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии, сообщила Геологическая служба США.
РИА Новости 11:34
Здоровье

Мама американской «девочки-бэтмена» рассказала о лечении в России

Lenta.ru 13:31
Политика

Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси

REGNUM 06:43
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 13:26
Здоровье

Малышева назвала бесполезные анализы

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
BFM.ru 12:23
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Фигурное катание

Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве

15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Газета.Ru 13:18
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

В Москве на площади трех вокзалов горит склад с цветами

Склад с цветочной продукцией загорелся в районе трех вокзалов в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:17
Баскетбол

«Химки» обыграли «Милан» в Евролиге

Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 24 очка.
Спорт-Экспресс 13:48
Происшествия

В Кировской области завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

В Кировской области возбуждено уголовное дело против судмедэксперта Сергея Насонова, нашедшего алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика.
RT на русском 11:39
Происшествия

Жителю Бурятии дали пожизненный срок за убийство школьницы в Сочи

Житель Бурятии приговорен к пожизненному лишению свободы за попытку изнасилования и убийство школьницы в Сочи в 2016 году.
Московский Комсомолец 12:31
Общество

В Венеции введен режим чрезвычайного положения

Эхо Москвы 13:31
Политика

Эрдоган предложил США совместно решать проблему вокруг С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400.
РБК 08:39
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

РБК вчера в 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ростов
Российский футбольный клуб
Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное