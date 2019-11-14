Футбол

RT на русскомRT на русскомМинспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам. Специалист обвинил правительство области в том, что оно не оказывает поддержку клубу. Ранее Червиченко заявил, что ни в коем случае нельзя допустить развала «Ростова».
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Минспорта Ростовской области прокомментировало ситуацию вокруг ФК «Ростов»

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В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»

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Донское минспорта назвало слова Карпина о финансовой поддержке ФК «Ростов» ложью

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Минспорт Ростовской области не согласился с критикой Валерия Карпина

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Минспорт опроверг заявление Карпина о финансовых проблемах ФК «Ростов»

161.ru12:17

Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина

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Региональное минспорта прокомментировало высказывания В. Карпина о финансовых отношениях правительства Дона и ФК «Ростов»

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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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