Министерство спорта России выразило поддержку Казани в проведении матча за Суперкубок УЕФА 2023 года. «Мы поддержали заявку Татарстана на проведение игры за Суперкубок», — приводит слова министра спорта Колобкова РИА Новости.

Минспорт поддержал заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году

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