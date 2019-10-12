Футбол
RT на русскомМинспорт поддержал заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году
Министерство спорта России выразило поддержку Казани в проведении матча за Суперкубок УЕФА 2023 года. «Мы поддержали заявку Татарстана на проведение игры за Суперкубок», — приводит слова министра спорта Колобкова РИА Новости.
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Павел Колобков: «Заявка Казани на Суперкубок поддержана. Готовим правительственные гарантии»
Спорт БИЗНЕС Online07:38
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Армия и оружие
Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии
Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии.
Lenta.ru 12:32
Политика
МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34
Происшествия
Подросток умер после укола медиков в Ленинградской области
В Ленинградской области подросток скончался в своей квартире после укола медиков, сообщает 47news.
РЕН ТВ 04:39
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Напомним, иркутский губернатор намерен повысить себе зарплату почти на 45% с октября 2019 года: с 18,8 тыс. руб. до 27,2 тыс. руб. Изменить заработную плату также предлагается заместителям губернатора, председателю законодательного собрания и разным уполномоченным региона.
Коммерсантъ 13:32
Армия и оружие
Курды хотят, чтобы ВКС РФ закрыли небо над северо-востоком Сирии
Курдский командир настаивал на том, чтобы США либо помогли остановить продвижение турецких войск, либо позволили заключить с Дамаском и Москвой соглашение о том, чтобы ВКС РФ закрыли воздушное пространство над северо-востоком Сирии.
BFM.ru 14:13
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Российская газета 14:05
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Политика
Дочь Пескова поспорила с депутатом о своей внешности
"Вам далеко до совершенства" - написал он. В свою очередь дочь Пескова ответила, что нужно брать пример с депутата.
Газета.Ru 12:32
Армия и оружие
Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО).
РБК 08:04
Политика
В Раде указали на главную ошибку Зеленского
Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.
ФедералПресс 02:01
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Экономика
Беспорядки в Эквадоре привели к остановке медного рудника в стране
Разгоревшиеся в Эквадоре протесты привели к временной остановке медного рудника Mirador.
RT на русском 14:10
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru 07:07
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Здоровье
Нобелевский лауреат 2015 года — о борьбе с раком, вечной жизни и будущем российской науки
Вы почти всю свою жизнь посвятили изучению этого заболевания, ваша работа была удостоена Нобелевской премии четыре года назад.
RT на русском 13:46
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 10:06
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor вчера в 19:53
Происшествия
Суд арестовал имущество на ₽400 млн по делу о хищениях у «Роскосмоса»
Суд арестовал имущество на сумму около 400 млн руб. у обвиняемых по делу о хищениях у «Роскосмоса».
РБК 08:22
Армия и оружие
Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»
Российская газета 08:14
Армия и оружие
Украина показала свою сверхзвуковую ракету из пластика
Украинские конструкторы представили пластиковый макет сверхзвуковой ракеты «Блискавка» («Молния»), говорится на Украинском милитаристском портале.
Московский Комсомолец 12:46
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости 10:58
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
РИА Новости вчера в 20:05