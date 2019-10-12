Футбол

RT на русскомRT на русскомМинспорт поддержал заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году

Министерство спорта России выразило поддержку Казани в проведении матча за Суперкубок УЕФА 2023 года. «Мы поддержали заявку Татарстана на проведение игры за Суперкубок», — приводит слова министра спорта Колобкова РИА Новости.
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Министр спорта РФ: Заявка для проведения в Казани Суперкубка УЕФА-2023 уже сформирована

Татар-информ09:22

Минспорт поддержал заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году

RT на русском08:37

Минспорт поддержал заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году

РИА Новости07:35

Павел Колобков: Заявка от Татарстана на Суперкубок УЕФА поддержана правительством

Советский спорт08:01

Колобков: власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

ТАСС Спорт07:43

Павел Колобков: «Заявка Казани на Суперкубок поддержана. Готовим правительственные гарантии»

Спорт БИЗНЕС Online07:38

Колобков: Мы очень хотим Суперкубок УЕФА в Татарстане

Kazanfirst.ru08:21
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Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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