Спорт
BFM.ruМинспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА
Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков, передает «Интерфакс».
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Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
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Барриос — о морозах: в Казани были мысли не выйти на второй тайм
Если честно, были мысли вообще не выходить на второй тайм. Партнёры надо мной подшучивали, и это было даже немного трогательно.
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Представитель Дерипаски отрицает лишение его гражданства Кипра
Информация о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, заявила его представительница.
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Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом
Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
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На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма.
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Фанаты в Мурманске не попали на концерт Аллегровой
Фанаты в Мурманске огорчены отменой концерта без всяких предупреждений.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Авто
Китайская компания Lifan оказалась на грани исчезновения
Что касается проблема китайской компании, то стало известно, что производство Lifan в Китае простаивает на протяжение нескольких месяцев, и пока неясно, заработает ли завод вновь, а продажи на домашнем рынке падают в течение последних лет: по итогам 2018 года они составили 58 тысяч.
Культура
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Транспорт
Названа стоимость проезда по трассе М-11 для легковых машин
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин 27 ноября прибыл на открытие платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Происшествия
Новосибирская полиция разыскала подростков, избивающих сверстников
Авто
Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль
Британское подразделение Mulliner собирается выпустить 12 автомобилей EXP 100 GT с открытым верхом и мотором W12.
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Шоу-бизнес
Меган Маркл родит второго ребенка не в Великобритании
Меган Маркл сообщила друзьям, что родит второго ребенка не в Великобритании.
Космос
Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС
Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
Космос
Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури
Кино
Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена
Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Авто
Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России
Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.
Спорт
В Кремле прокомментировали призывы отстранить Россию от спорта
Ранее стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Происшествия
Автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком в Доминикане
Автобус с десятками российских туристов по дороге в аэропорт в Доминикане столкнулся на трассе с грузовиком, после чего опрокинулся, сообщает издание Diario Libre.
Космос