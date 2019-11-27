Спорт

BFM.ruBFM.ruМинспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА

Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков, передает «Интерфакс».
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