Футбол

REGNUMREGNUMМинспорт выделит на футбольную инфраструктуру 27 млрд рублей

Выделение 27 млрд рублей на развитие футбольной инфраструктуры предусмотрено Министерством спорта РФ в рамках программы «Спорт — норма жизни». Об этом сообщил министр спорта Павел Колобков 4 декабря на пресс-конференции в Москве.
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Минспорт РФ потратит на футбольную инфраструктуру 27 миллиардов рублей

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Минспорт заключит соглашение с РФС о совместной организации массовых мероприятий

Матч ТВ04:56

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ТАСС Спорт03:08

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Минспорт и РФС подпишут соглашение для совместной организации футбольных мероприятий

RT на русском05:15

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REGNUM04:30

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Газета.Ru вчера в 23:32
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
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Павел Анатольевич Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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