Выделение 27 млрд рублей на развитие футбольной инфраструктуры предусмотрено Министерством спорта РФ в рамках программы «Спорт — норма жизни». Об этом сообщил министр спорта Павел Колобков 4 декабря на пресс-конференции в Москве.

Политика Украина продлила антироссийские санкции «Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.

Политика WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.

Общество РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.

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Общество В Москве начался снос киноцентра «Соловей» Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Технологии Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.

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Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Футбол Гвардиола назвал «Манчестер Сити» «Баварией» Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попал в забавную ситуацию на пресс-конференции после матча чемпионата Англии против "Бернли" (4:1). Отвечая на вопрос журналистов, испанец назвал "Манчестер Сити" "Баварией".

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.