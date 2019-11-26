Футбол
Национальная служба новостейМинспорта: Отстранение от Евро-2020 России не грозит
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в России ничто не угрожает. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
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Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования
Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Происшествия
Хозяйственный автомобиль больницы загорелся в Приамурье
На 13-м километре автодороги Екатеринославка – Благовещенск опрокинулся хозяйственный автомобиль Октябрьской центральной районной больницы.
Наука
Разработан тест на 13 видов рака по одной капле крови
Японские ученые разработали технологию, позволяющую определить наличие 13 видов рака по одной капле крови с точностью 99 процентов в течение двух часов.
Происшествия
В Ингушетии по делу об убийстве главы ЦПЭ задержали двух человек
Сотрудники силовых структур задержали в Ингушетии двух человек после обысков, проведенных в селении Экажево.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Политика
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Экономика
Forbes назвал отрасли с самыми большими зарплатами топ-менеджеров
Рейтинг отраслей в России с самыми высокооплачиваемыми руководителями высшего звена опубликовал журнал Forbes.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Киберспорт
Роман Дворянкин покинет Virtus.pro
Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Хоккей
В «Калгари» начали расследование по обвинению Питерса в расизме
Генеральный менеджер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг заявил, что в команде инициировали расследование по поводу расистских высказываний со стороны главного тренера команды Билла Питерса в адрес хоккеиста Акима Алиу.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой трогательно поздравил жену Ольгу с 56-летием
Игорь Крутой удивительно трогательно поздравил жену Ольгу с 56-летием.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Авто
Новый седан Kia Optima рассекречен полностью
Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Наука
Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья
Культура
Певец Дмитрий Колдун примерил для клипа дамские колготки
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
Политика
Помпео допустил вмешательство Украины в выборы в США
Украина могла стоять за вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году, подтвердил госсекретарь США Майк Помпео.
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
Армия и оружие
Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа
Напомним, ранее ИА Красная Весна сообщало о совершении Израилем авианалёта на объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории Палестины.
Политика
Новые власти Боливии назначили посла в США после 11-летнего перерыва
Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили страны посла в Соединённых Штатах, сообщается на официальной странице Twitter МИД Боливии.
Общество
Тулякам обещают аномальную зиму
К Новому году снег должен покрыть весь центральный регион, хотя не исключена и оттепель. В целом, следует ждать аномально теплой зимы.