Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в России ничто не угрожает. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

Минспорта: Отстранение от Евро-2020 России не грозит

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