Футбол

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМинспорта: Отстранение от Евро-2020 России не грозит

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в России ничто не угрожает. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
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Санкции WADA не коснутся матчей Чемпионата Европы по футболу в России

Комсомольская правда11:32

Павел Колобков: «Считаю, что Евро в России ничего не угрожает, спокойно готовимся к проведению»

Sports.ru12:05

Минспорта: Отстранение от Евро-2020 России не грозит

Национальная служба новостей11:48

Павел Колобков: России не грозит отстранение от чемпионата Европы по футболу следующего года

Эхо Москвы14:00

Колобков уверен, что проведению ЧЕ-2020 в России ничего не угрожает

ТАСС Спорт11:32

Глава Минспорта РФ заверил в проведении матчей ЧЕ-2020 по футболу

РЕН ТВ11:30

Колобков заверил в отсутствии угроз матчам ЧЕ по футболу в России

Известия11:19
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Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 09:01
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования

Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Ведомости 09:36
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Политика

Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Газета.Ru 18:57
Происшествия

Хозяйственный автомобиль больницы загорелся в Приамурье

На 13-м километре автодороги Екатеринославка – Благовещенск опрокинулся хозяйственный автомобиль Октябрьской центральной районной больницы.
Амур.инфо 19:10
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Наука

Разработан тест на 13 видов рака по одной капле крови

Японские ученые разработали технологию, позволяющую определить наличие 13 видов рака по одной капле крови с точностью 99 процентов в течение двух часов.
Российская газета 01:00
Происшествия

В Ингушетии по делу об убийстве главы ЦПЭ задержали двух человек

Сотрудники силовых структур задержали в Ингушетии двух человек после обысков, проведенных в селении Экажево.
Российская газета 08:05
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Политика

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Политика

Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Происшествия

В Сочи из-за самоубийства девушки-следователя возбудили дело

Коммерсантъ 09:38
Экономика

Forbes назвал отрасли с самыми большими зарплатами топ-менеджеров

Рейтинг отраслей в России с самыми высокооплачиваемыми руководителями высшего звена опубликовал журнал Forbes.
Экономика сегодня вчера в 06:32
Происшествия

Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 14:21
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
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Роман Дворянкин покинет Virtus.pro

Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Dota2.ru 10:04
Хоккей

В «Калгари» начали расследование по обвинению Питерса в расизме

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг заявил, что в команде инициировали расследование по поводу расистских высказываний со стороны главного тренера команды Билла Питерса в адрес хоккеиста Акима Алиу.
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Игорь Крутой трогательно поздравил жену Ольгу с 56-летием

Игорь Крутой удивительно трогательно поздравил жену Ольгу с 56-летием.
Актуальные Новости 00:19
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Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Авто

Новый седан Kia Optima рассекречен полностью

Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
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Наука

Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья

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Певец Дмитрий Колдун примерил для клипа дамские колготки

Пятый канал вчера в 10:40
Спорт

Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу

РИА Новости 24 ноября в 23:45
Политика

Помпео допустил вмешательство Украины в выборы в США

Украина могла стоять за вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году, подтвердил госсекретарь США Майк Помпео.
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Шоу-бизнес

Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
Life.ru 11:57
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Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа

Напомним, ранее ИА Красная Весна сообщало о совершении Израилем авианалёта на объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории Палестины.
Красная весна вчера в 13:33
Политика

Новые власти Боливии назначили посла в США после 11-летнего перерыва

Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили страны посла в Соединённых Штатах, сообщается на официальной странице Twitter МИД Боливии.
РБК 20:07
Общество

Тулякам обещают аномальную зиму

К Новому году снег должен покрыть весь центральный регион, хотя не исключена и оттепель. В целом, следует ждать аномально теплой зимы.
Первый Тульский 05:38
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Павел Анатольевич Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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