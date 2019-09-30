Футбол

Pravda.RuPravda.RuМинспорта требует от ФК «Балтика» 19 млн за использование стадиона

ФГУП "Спорт-Ин" подала иск в отношении футбольного клуба "Балтика" на 19,2 млн рублей. Заявление было подано 23 сентября, сообщают "Новости Калининграда". Областные власти до сих пор не приняли стадион в региональную собственность.
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Оператор построенного к ЧМ стадиона в Калининграде намерен взыскать с «Балтики» 19 млн рублей долгов

Sport24.ru07:58

Оператор стадиона «Калининград» намерен взыскать с «Балтики» 19 млн рублей долга

Sports.ru07:04

Оператор стадиона «Калининград» подал в суд на «Балтику»

Каскад07:40

Оператор стадиона «Калининград» требует у «Балтики» более 19 миллионов рублей за использование арены

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Минспорта требует от ФК «Балтика» 19 млн за использование стадиона

Pravda.Ru07:49

Компания «Спорт-Инжиниринг» подала в суд на калининградскую «Балтику»

Невские Новости06:32

Оператор стадиона потребовал у ФК «Балтика» более 19 млн руб

Новый Калининград.Ru05:51
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Происшествия

Полиция изъяла украденное золото на 100 млн руб в Москве

Газета.Ru 04:13
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Двое неизвестных избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы

Столичная полиция ищет неизвестных, которые ворвались в ресторан на северо-западе Москвы, устроив там погром и избив мужчину.
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В ПАСЕ рассчитывают на открытый диалог с Россией по Украине

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье на открытии осенней сессии заявила, что возвращение России в организацию открывает возможности для честного диалога, в том числе и по кризису на Украине.
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон

Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
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Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира

Телеканал 360° 07:49
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В России возник дефицит самых дорогих моделей новых iPhone

На складе российского интернет-магазина Apple отсутствуют модели iPhone 11 Pro и Pro Max, их отправка заказчику возможна только через несколько недель, пишет газета со ссылкой на представителя компании.
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В России отзывают почти 300 автомобилей BMW

В ближайшее время уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.
SpeedMe 08:02
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Эксперты спрогнозировали рост цен в российских отелях после 1 октября

В результате к летнему сезону 2020 года вырастут цены на услуги гостиниц, а около 80 тысяч сотрудников хостелов потеряют работу, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом".
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Путин прибыл в Париж для участия в церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, прибыл в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
Известия 05:39
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Происшествия

В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году «корабль-призрак»

В США на озере Верхнее команда исследователей-любителей обнаружила исчезнувшее в 1901 году торговое судно Hudson.
Российская газета 07:40
Общество

В России изменились правила приема на работу

27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
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Фигурное катание

Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
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Учёный надеется создать космический корабль со сверхсветовой скоростью

Мексиканский учёный Мигель Алькубьерре надеется, что уже в скором будущем удастся создать космический корабль со сверхсветовой скоростью.
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Гаджеты

Apple выпустит iPad и MacBook с Mini-LED дисплеями в 2021 году

Инсайдер сообщил, что новые Mini-LED дисплеи появятся к 2021 году, скорее всего, их будут устанавливать на новое поколение iPad Pro и MacBook Pro.
Дни24 07:52
Космос

В РФ создадут новый космический корабль для конкуренции с Маском

Газета.Ru 05:23
Армия и оружие

Украина нарастит число подразделений вооруженных сил для выполнения задач НАТО

Украинское правительство планирует за пять лет поэтапно нарастить число подразделений вооруженных сил, способных к выполнению общих задач с подразделениями стран-партнеров НАТО, следует из программы деятельности кабмина.
Взгляд.ру 07:18
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Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Футбол

Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Политика

В Севастополе сформирован новый состав правительства

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Политика

В правительстве Иркутской области еще не знают об отставке губернатора

Слух об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко является неожиданностью для правительства региона, заявил представитель пресс-службы правительства и губернатора области, 30 сентября сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 23:50
Авто

Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 четвертой генерации

Завод Toyota в Санкт-Петербурге снимает с производства кроссоверы Toyota RAV4 четвертого поколения и уже 1 октября переходит к сборке этой модели пятой генерации.
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Религия

Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии

Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Ferra 28 сентября в 09:09
Экономика

Пенсионный возраст в России повысят еще на три года

Эксперт отметил, что российские власти планируют повысить пенсионный возраст в стране еще на три года: женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 68 лет.
9111.ru 03:47
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Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
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Российский профессиональный футбольный клуб из Калининграда. Основан 23 августа 1954 года. В настоящее время выступает в Первенстве ФНЛ. Клуб, по состоянию на конец декабря сезона 2018/2019, является лидером по количеству матчей во втором эшелоне российского футбола. Первая команда, набравшая 1000 очков во второй по силе лиге чемпионата России.
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