Исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что к началу мая подано порядка 20 тысяч заявок на приобретение жилья по льготной ипотеке.

Минстрой: подано уже 20 тысяч заявок на льготную ипотеку

Политика О результатах введения масочного режима в регионах рассказала Попова Во время совещания с главой государства Владимиром Путиным руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что факт ввода «масочного режима» в других областях страны позволил в значительной степени снизить темпы увеличения числа заболевания коронавирусом. 11

Армия и оружие Анонсированы поставки в войска обновленных Т-72БЗМ Представители российского военного ведомства заявили о том, что в этом году отечественные Сухопутные войска примут на вооружение 120 единиц танков Т-72БЗМ. 3

Общество Смотровые площадки и набережные в Москве 9 мая будут закрыты Будет вестись усиленный контроль с помощью камер видеонаблюдения и патрули, - сказал ТАСС руководитель главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Политика Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции. 1

Энергетика Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы. 213

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 463

Политика Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. 46

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,6K

Общество Минздрав: вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания. Об этом сообщает РИА "Новости". 349

Политика В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус. 39

Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 827

Общество В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ. 358

Авто Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50 Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $29 Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск. 412

Общество В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке. 40

Происшествия Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под домашний арест Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован. 3