Экономика
ДиалогМинстрой: подано уже 20 тысяч заявок на льготную ипотеку
Исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что к началу мая подано порядка 20 тысяч заявок на приобретение жилья по льготной ипотеке.
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Космос
Готовьте бинокли: в мае уральцы смогут наблюдать за полетом МКС
Весь май жители Свердловской области смогут наблюдать за полетом МКС. Смотреть в небо нужно ближе к утру, начиная с завтрашнего дня, 7 мая.
КП - Екатеринбург 06:51
Политика
О результатах введения масочного режима в регионах рассказала Попова
Во время совещания с главой государства Владимиром Путиным руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что факт ввода «масочного режима» в других областях страны позволил в значительной степени снизить темпы увеличения числа заболевания коронавирусом.
Live24 11:19
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Армия и оружие
Анонсированы поставки в войска обновленных Т-72БЗМ
Представители российского военного ведомства заявили о том, что в этом году отечественные Сухопутные войска примут на вооружение 120 единиц танков Т-72БЗМ.
ГЛАС.RU 09:39
Общество
Смотровые площадки и набережные в Москве 9 мая будут закрыты
Будет вестись усиленный контроль с помощью камер видеонаблюдения и патрули, - сказал ТАСС руководитель главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Эхо Москвы 11:31
Экономика
Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики
Россия вступает в сложный период с точки зрения экономики на фоне пандемии коронавируса.
Известия 10:02
Политика
Путин назвал меры по борьбе с коронавирусом абсолютно правильными
Глава России Владимир Путин считает принятые в стране рамках борьбы с коронавирусом меры абсолютно правильными.
ProstoProSport 10:56
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Энергетика
Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти
Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы.
Политика Сегодня вчера в 19:14
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Игры
Cyberpunk 2077 получила «взрослый» рейтинг в США
The GEEK 09:18
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
Минздрав: вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Политика
В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском вчера в 15:32
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Общество
Меркель заявила, что Германия прошла первую фазу эпидемии
Германия прошла первую фазу пандемии, но борьба с вирусом будет продолжаться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 10:45
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
ТАСС 11:36
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Происшествия
Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под домашний арест
Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован.
Интерфакс 10:59
Космос
Россия создаст многоразовую ракету лучше SpaceX из сбереженного от Украины носителя
Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.
ФАН 04 мая в 11:34
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46