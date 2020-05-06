Около 20 тысяч заявок на льготную ипотеку под 6,5% подано россиянами. Об этом рассказал и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании у президента РФ. Правительством принят ряд мер по поддержке строительной отрасли, сказал Стасишин.

Минстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%

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