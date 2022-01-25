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Пенсионные накопления предложили разрешить тратить на покупку недвижимости

Для покупки жилья в России предложили использовать пенсионные накопления.
Известия
Выдавать средства по принципу ипотеки до 20 лет (или до наступления пенсии) — полную необходимую сумму или часть.
Известия
Привлечение пенсионных накоплений может стать источником поддержания спроса на рынке недвижимости, снизить нагрузку на бюджетную систему страны.
Известия
Пенсионные накопления будет весьма сложно достать из инвестиционного оборота фондов, отмечают эксперты.
Экономика сегодня

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Минстрой: идея использовать пенсии для покупки жилья требует проработки
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