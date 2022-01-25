NSP.ruПенсионные накопления предложили разрешить тратить на покупку недвижимостиДля покупки жилья в России предложили использовать пенсионные накопления.ИзвестияВыдавать средства по принципу ипотеки до 20 лет (или до наступления пенсии) — полную необходимую сумму или часть.ИзвестияПривлечение пенсионных накоплений может стать источником поддержания спроса на рынке недвижимости, снизить нагрузку на бюджетную систему страны.ИзвестияПенсионные накопления будет весьма сложно достать из инвестиционного оборота фондов, отмечают эксперты.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВNSP.ruНародные новостиЭкономика сегодняВЕСТИ: ПриморьеПсковское агентство информацииИзвестияРоссийская газетаАлтапрессRT на русскомФАНПетербургский дневникPrimaMedia.ruРЕН ТВИА КрыминформКомсомольская правдаGazeta.SPbKazanfirst.ruТелеканал 360°Подробнее о событииМинстрой: идея использовать пенсии для покупки жилья требует проработкиРИА Новости03:06Домашняя забота: в РФ хотят пустить пенсионные накопления на покупку жильяИзвестия16:01Самое цитируемоеВ РФ хотят пустить пенсионные накопления на покупку жильяИзвестия18:46В России предложили использовать пенсионные накопления для покупки жильяRT на русском21:50Льготная ипотека и пенсионные накопления помогут россиянам улучшить жилищные условияЭкономика сегодня02:58В РФ предложили использовать пенсионные накопления на покупку жильяРЕН ТВ17:26В РФ предложили тратить пенсионные накопления на покупку жильяURA.Ru17:26ОНФ: привлечение пенсионных накоплений поддержит спрос на рынке недвижимостиФАН16:20Показать ещёОценить516Поделиться