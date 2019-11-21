Экономика
РБКМинстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове
Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Политика
Зеленский пообещал вернуть технику на прибывшие из России корабли
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Политика
МИД РФ ответил на территориальные претензии Эстонии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление в связи с тем, что Эстония делает абсурдные заявления, связанные с территориальными претензиями к РФ.
Общество
Справки от наркологов для пермских водителей подорожают в пять раз
Стоимость оформления медицинской справки для получения водительского удостоверения в Прикамье будет увеличена с 25 ноября, сообщили «URA.RU» в краевом наркодиспансере.
Кино
Сериал по «Властелину колец» продлили на второй сезон
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Технологии
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Политика
Белый дом расценил показания посла США в ЕС как оправдание Трампа
Показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда на слушаниях в конгрессе говорят о невиновности президента США Дональда Трампа, против которого инициировали процедуру импичмента после его июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Политика
Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти
Президент РФ Владимир Путин назвал варварскими сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти.
Общество
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
Наука
Двуногий робот Cassie научился чеканить мяч
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Кино
Фильм про Чикатило снимут в России
Про серийного убийцу Андрея Чикатило кинокомпания «Хайп» намерена снять вымышленный детектив «Казнь». Об этом заявил продюсер Илья Стюарт.
Финансы
Спрос на наличную валюту в сентябре вырос до $1,4 млрд
Совокупный спрос в сентябре вырос на 23% до $4,2 млрд.
Общество
Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени
Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени.
Экономика
Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде
Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
Армия и оружие
Российские «Панцири» защитили авиасалон в Дубае
Зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С" предназначен для непосредственного прикрытия вверенного объекта и поражения воздушных целей в радиусе 20 километров на высоте до 15 км. Система захвата и сопровождения целей многоканальная, одновременно "Панцирь" может вести до 10 объектов, обстреливая четыре наиболее опасных.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Армия и оружие
Вторая пара истребителей Су-30СМ прибыла в Белоруссию
"20 ноября на аэродроме авиационной базы в Барановичах приземлились еще два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Таким образом, выполнены обязательства на поставку по контракту боевой авиационной техники на 2019 год", - отметили в оборонном ведомстве.
Общество
С завтрашнего дня медицинские справки для водителей подорожают
С завтрашнего дня, 22 ноября, медицинские справки для водителей подорожают.
Происшествия
На Кубани завели дело о покушении на девочку, найденную в яме туалета
В Новокубанском районе Краснодарского края возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство девятилетней девочки, найденной вчера в выгребной яме общественного туалета.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.
Здоровье
В ФМБА рак печени начали лечить через введение препарата в артерию
В Красноярске в Федеральном сибирском клиническом центре ФМБА России начали лечить рак печени новым способом — через эмболизацию артерии, то есть в артерию, которая питает печень, вводится противоопухолевый аппарат.
Хоккей
«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Происшествия
МВД проверяет инцидент с привязанной к машине собакой в Приамурье
В Благовещенске правоохранительные органы проводят проверку в связи с появлением в СМИ информации о том, что местный житель выгуливал хромающую собаку, привязав её к машине.
Наука
Патент недели: вода без лишних примесей
Даже при малых дозах продолжительный и регулярный контакт с водой, содержащей тяжелые металлы, особенно питьевой, приводит к серьезным поражениям нервной, кровеносной систем и пищеварительного тракта.