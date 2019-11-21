Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваМинстрой Крыма назвал нацпроект «Жильё» на полуострове невыполнимым

Показатели ввода жилья в эксплуатацию чиновник назвал завышенными. По мнению Скорина, федеральный проект на полуострове невозможно выполнить из-за финансовых требований.
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Минстрой Крыма: нацпроект «Жилье» на территории полуострова невыполним

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