Общество
Говорит МоскваМинстрой Крыма назвал нацпроект «Жильё» на полуострове невыполнимым
Показатели ввода жилья в эксплуатацию чиновник назвал завышенными. По мнению Скорина, федеральный проект на полуострове невозможно выполнить из-за финансовых требований.
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Общество
Путин назвал чушью повышение цен на справку для водителей
Президент России Владимир Путин назвал повышение цен на справку, необходимую для оформления водительских прав, чушью.
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Здоровье
Австралийка поборола страх перед свадебными платьями, сбросив 55 кг
Невеста, проживающая в австралийском городе Вуллонгонг, боялась, что не сможет найти подходящее по размеру свадебное платье.
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Политика
Российские силовики получили право сбивать беспилотники
Госдума поддержала законопроект, который наделяет сотрудников российских силовых структур правом сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.
Здоровье
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результат операции
Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Футбол
Киевское «Динамо» наказано матчем без зрителей за инцидент с Тайсоном
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) наказал киевское "Динамо" одним домашним матчем без зрителей после игры чемпионата Украины против донецкого "Шахтера", сообщается на сайте ассоциации.
Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
Футбол
Джикия вошел в сотню лучших игроков квалификации Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил российского защитника Георгия Джикию в список ста лучших игроков отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года по версии FedEx Performance Zone.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Фигурное катание
Алина Загитова выступит на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии
Удмуртская фигуристка Алина Загитова выступит на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.
Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Футбол
Пропавший в Турции российский футболист вышел на связь
Экономика
Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes
В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.
Здоровье
Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов
Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
В настоящий момент в России запрещена продажа сигарет по цене выше, чем указано на пачке. При этом цену устанавливают сам производители.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал Конора Макгрегора «идиотом»
В разговоре с журналистами чемпион UFC в легком весе назвал ирландца «идиотом». Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре прошлого года.
Финансы
Спрос российских банков на евро достиг годового максимума
В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Общество
Пензенские православные отметили Михайлов день
Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Общество
Мэру Львова вручили документ о подозрении
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины вручила документ о подозрении мэру Львова Андрею Садовому.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Театры
Мединский заявил, что будет держать под контролем ситуацию с конфликтом в МХАТ
В первую очередь необходимо понять суть конфликта и попытаться решить его. Мединский пообещал заняться этой проблемой.
Политика
Кремль отреагировал на видео с российским шпионом в Сербии
17 ноября в интернете было опубликовано видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Политика
Тимошенко высказалась о снятии антироссийских санкций
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала европейские государства не допустить снятия санкций против России.