Общество
Говорит МоскваМинстрой Крыма назвал нацпроект «Жильё» на полуострове невыполнимым
Показатели ввода жилья в эксплуатацию чиновник назвал завышенными. По мнению Скорина, федеральный проект на полуострове невозможно выполнить из-за финансовых требований.
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Авто
Озвучены российские цены нового Hyundai Sonata
Транспорт
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Здоровье
Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза
В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
Политика
Песков отреагировал на претензии Украины по унитазам на кораблях
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал претензии Украины по отсутствию сантехники на возвращенных Россией кораблях.
Общество
Суд Вены разрешил выдать России экс-чиновника Мазо
В сентябре 2019 года стало известно о том, что ряд чиновников Минкульта РФ подозревают в хищениях, одним из фигурантов дела стал Борис Мазо, занимавший пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики ведомства.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
Политика
Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с телефонов
Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Теннис
Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису заняла второе место в группе В Кубка Дэвиса. Команда вышла в четвертьфинал турнира.
Происшествия
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Общество
В городах России возникли очереди за справками для водителей
2. Очереди за справками старого образца образовались сразу в нескольких городах Изменения в правилах вызвали ажиотаж, автомобилисты стремятся успеть получить справку по прежней цене.
Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Экономика
«Росатом» хочет стать мировым лидером морских перевозок
«Росатом» собирается стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире, ставится цель в презентации.
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результат операции
Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Футбол
«Спецоперация по дискредитации Украины»: Маркевич о «подонках», устроивших расистский скандал
Глава Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич призвал привлечь к ответственности болельщиков, устроивших расистский скандал во время матча «Шахтер» – «Динамо» (1:0) в рамках 14-го тура чемпионата Украины.
Общество
Согласован порядок продажи «красивых номеров» для автомобилей
Политика
Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей
Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Политика
Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Футбол
Тедеско высказался об уровне РПЛ
Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал уровень РПЛ.
Футбол
Черчесов прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу, на пресс-конференции после матча со сборной Бельгии прокомментировал игру Артёма Дзюбы.
Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания
Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Политика
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва не раз за последнее время предлагала Киеву вернуться в прямой закупке газа у "Газпрома", без так называемого "реверса".
Фигурное катание
Трусова рассказала, что делает с брошенными на лед детскими игрушками
Армия и оружие
В России назвали носителей для гиперзвуковой «суперракеты»
Как пишет ТАСС, первыми носителями «Цирконов» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А.