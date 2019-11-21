Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваМинстрой Крыма назвал нацпроект «Жильё» на полуострове невыполнимым

Показатели ввода жилья в эксплуатацию чиновник назвал завышенными. По мнению Скорина, федеральный проект на полуострове невозможно выполнить из-за финансовых требований.
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Минстрой Крыма: нацпроект «Жилье» на территории полуострова невыполним

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Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жильё» на полуострове невыполнимым

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В Крыму назвали невыполнимым нацпроект по строительству жилья

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Власти Крыма отказываются выполнять нацпроект по развитию жилья

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Озвучены российские цены нового Hyundai Sonata

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Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с телефонов

Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Москва 24 вчера в 14:37
Теннис

Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису заняла второе место в группе В Кубка Дэвиса. Команда вышла в четвертьфинал турнира.
Pravda.Ru 01:21
Происшествия

В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента

Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:28
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
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Российский футболист Садаев пропал в Турции

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2. Очереди за справками старого образца образовались сразу в нескольких городах Изменения в правилах вызвали ажиотаж, автомобилисты стремятся успеть получить справку по прежней цене.
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Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
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Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
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Экономика

«Росатом» хочет стать мировым лидером морских перевозок

«Росатом» собирается стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире, ставится цель в презентации.
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Общество

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Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
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«Спецоперация по дискредитации Украины»: Маркевич о «подонках», устроивших расистский скандал

Глава Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич призвал привлечь к ответственности болельщиков, устроивших расистский скандал во время матча «Шахтер» – «Динамо» (1:0) в рамках 14-го тура чемпионата Украины.
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Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
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Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания

Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
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Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва не раз за последнее время предлагала Киеву вернуться в прямой закупке газа у "Газпрома", без так называемого "реверса".
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В России назвали носителей для гиперзвуковой «суперракеты»

Как пишет ТАСС, первыми носителями «Цирконов» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А.
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