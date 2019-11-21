Общество
РБКМинстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове
Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Общество
Проект российского аналога «Википедии» представили в Уфе
Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в столице Башкирии проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемой российской версии свободной энциклопедии "Википедия".
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
Зеленский встретил возвращённые Украине корабли
Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил три корабля, которые Россия вернула после инцидента в Керченском проливе.
Экономика
В 2020 году работающих пенсионеров ожидает прибавка
Максимальная прибавка на которую может рассчитывать работающий пенсионер рассчитывается следующим образом: один пенсионный балл оценивается в 93 рубля - за 3 будет добавлено 279 рублей, что естественно, намного меньше, чем индексация неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года, которая составит 6,6%, пишет life.ru.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.
Общество
Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России
Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
Политика
Путин назвал современные технологии добычи сланцевой нефти варварскими
Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
Политика
Пушков ответил на заявление Германии по транзиту газа через Украину
Добавим, контракты России и Украины на транзит газа истекают в конце 2019 года, пишет "Царьград".
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Здоровье
В Уфимской больнице закроют гинекологическое отделение
Министерство здравоохранения Башкирии решило закрыть гинекологическое отделение в 13-й городской клинической больнице.
Технологии
Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг
Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
Общество
В городах России возникли очереди за справками для водителей
2. Очереди за справками старого образца образовались сразу в нескольких городах Изменения в правилах вызвали ажиотаж, автомобилисты стремятся успеть получить справку по прежней цене.
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст 3,5% акций «Газпрома»
Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, или 3,5%.
Общество
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Космос
В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Происшествия
Информация о минировании колледжа полиции в Москве не подтвердилась
Здание колледжа было проверено с участием кинологов.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ, Панарин оформил дубль
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Терешин показал сдувшиеся «руки-базуки» и мясо
Видео опубликовано в его Instagram-аккаунте. На записи в одной руке Терешин держит тарелку с кусками мяса.
Происшествия
Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты
Ранее в правительстве Амурской области сообщили, что семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска будет выделено 2,5 млн рублей из резервного фонда.
Финансы
Курс доллара вырос до 63,87 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,75 копейки и составил 63,87 рубля.
Общество