Минстрой, Минфин и ФАС напомнили условия пересмотра госконтрактов из-за роста цен
Речь идет о госконтрактах на выполнение работ по строительству, заключенных на срок не менее одного года, и цена которых составляет не менее 100 млн рублей.
Рост цен на строительные материалы может привести к возможности пересмотра госконтрактов, сообщил "Коммерсант".
Как отмечают в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ), разъяснение не позволяет полностью решить проблему роста стоимости стройматериалов.
"В связи с этим необходимо прорабатывать вопрос о внесении изменений в 44-ФЗ",- заявили в НОСТРОЙ.
Минстрой, Минфин и ФАС напомнили условия пересмотра госконтрактов из-за роста цен
Коммерсантъвчера в 13:00
Конкурс на строительство детского хирургического центра приостановлен по требованию чеченской компании
Панорама Ростова-на-Донувчера в 09:16
Суммы госконтрактов могут изменить из-за роста стоимости стройматериалов
Российская газета10 июня в 16:01