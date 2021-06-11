Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары при поездке на остров

Руководство Кубы рекомендует туристам, запланировавшим поездку на остров, не брать с собой наличные доллары США, поскольку они не будут приниматься ни к оплате, ни к обмену на кубинские песо.