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Минстрой, Минфин и ФАС напомнили условия пересмотра госконтрактов из-за роста цен

Речь идет о госконтрактах на выполнение работ по строительству, заключенных на срок не менее одного года, и цена которых составляет не менее 100 млн рублей.
ТАСС
Рост цен на строительные материалы может привести к возможности пересмотра госконтрактов, сообщил "Коммерсант".
ПРАЙМ
Как отмечают в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ), разъяснение не позволяет полностью решить проблему роста стоимости стройматериалов.
Коммерсантъ
"В связи с этим необходимо прорабатывать вопрос о внесении изменений в 44-ФЗ",- заявили в НОСТРОЙ.
ПРАЙМ

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