Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.

с чего всё началось

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

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