Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
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В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.В источнике
С чего всё началось
Минстрой намерен снижать стоимость жилья
Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.
ТАССвчера в 07:16
Подробнее о событии
Глава Минстроя Владимир Якушев объяснил на Радио «КП», что мешает нам строить жилье дешево
Комсомольская правда16 июля в 13:09