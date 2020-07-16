Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.
ТАСС07:16

Подробнее о событии

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

Коммерсантъ09:56

В Минстрое заявили о необходимости снижения стоимости жилья

News.ru10:04

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

ТАСС07:16

Глава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в России

Известия07:57

Якушев оценил ситуацию в строительной отрасли

RT на русскомвчера в 15:29

Глава Минстроя рассказал, как снизить цены на жилье

Российская газетавчера в 11:51

Глава Минстроя Владимир Якушев объяснил на Радио «КП», что мешает нам строить жилье дешево

Комсомольская правдавчера в 13:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:11, Ашберн
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

РИА Новости 11:44
1,7K
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
820
Общество

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
19
Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Коммерсантъ 10:31
3
Общество

В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки

В стране зафиксировано 137 тысяч летальных случаев. В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки.
Piter.tv 03:37
25
Автоспорт

Квят подвел итоги пятничных заездов на Хунгароринге

CT news 15:44
Общество

Найден самый ранний симптом коронавируса

РИА Новости 11:10
315
Кино

Ричард Линклейтер снимает анимационный фильм о лунной миссии

ИА InterMedia 07:55
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
769
Здоровье

Ученые назвали картофель опасным продуктом для гипертоников

Стало известно, что высокое кровяное давление неизбежно ведет к потере эластичности сосудов и ухудшению кровотока.
ToDay News Ufa 14:00
12
Футбол

Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки

6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия 13:46
2
Политика

Мишустин и Лукашенко пошутили о заразности коронавируса в Белоруссии

РИА Новости 12:29
5
Футбол

«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании

Vprognoze.ru 03:42
1
Политика

Ким Кардашьян призвала поддержать Армению в вооруженном конфликте

Lenta.ru 16:05
1
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news вчера в 10:56
1
Здоровье

В Колорадо зарегистрировали случай заболевания бубонной чумой

Случай заражения бубонной чумой впервые с 2015 года зафиксирован в штате Колорадо.
ТАСС 14:19
9
Гаджеты

Дизайн Galaxy Note20 показали на видео

Вести.Ru 12:41
Футбол

«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон

В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
REGNUM 15:05
Футбол

Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА

Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru 15:52
Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Газета.Ru 10:49
628
Энергетика

Новак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель

Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.
ТАСС 15:22
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек

Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
16
Армия и оружие

В России создан новый легкий бронеавтомобиль Стрела

Военно-промышленная компания ВПК сообщила о разработке нового легкого бронеавтомобиля Стрела, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
Ladaonline 15 июля в 06:33
28
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
2,2K
Общество

Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса

Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:34
384
Происшествия

В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»

Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
88
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
3,1K
Шоу-бизнес

Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки

Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки".
Вокруг ТВ 03:02
27
Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
283
Космос

Структура молекулярного облака Орион А подробно изучена в новой работе

AstroNews.ru 14 июля в 10:38
23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное