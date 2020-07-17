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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.
ТАССвчера в 07:16
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

Коммерсантъвчера в 09:56
Известия

Глава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в России

Известиявчера в 07:57
ТАСС

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

ТАССвчера в 07:16
РИА Новости

Якушев: снижение стоимости строительства сделает жилье доступным

РИА Новостивчера в 07:22
RT на русском

Якушев оценил ситуацию в строительной отрасли

RT на русском16 июля в 15:29
Российская газета

Глава Минстроя рассказал, как снизить цены на жилье

Российская газета16 июля в 11:51
Комсомольская правда

Глава Минстроя Владимир Якушев объяснил на Радио «КП», что мешает нам строить жилье дешево

Комсомольская правда16 июля в 13:09
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Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
РИА Новости16 июля в 09:54
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Украинские силовики задержали одного из лидеров ЛНР

Украинские правоохранители задержали одного из лидеров "Народного совета Луганской области" из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность Украины, говорится на сайте офиса генпрокурора.
Газета.Ruвчера в 15:52
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СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»

Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ruвчера в 10:02
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Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUMвчера в 14:57
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Минздрав назвал медицину в Санкт-Петербурге одной из лучших в России

Санкт-Петербург посетил заместитель Министра здравоохранения Олег Гриднев, который остался более чем доволен уровнем медицины в Северной столице в нелегкое время пандемии коронавируса.
КП - Санкт-Петербургвчера в 12:51
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