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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.
ТАСС17 июля в 07:16
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Коммерсантъ

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

Коммерсантъ17 июля в 09:56
News.ru

В Минстрое заявили о необходимости снижения стоимости жилья

News.ru17 июля в 10:04
Российская газета

Глава Минстроя рассказал, как снизить цены на жилье

Российская газета16 июля в 11:51
ТАСС

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

ТАСС17 июля в 07:16
RT на русском

Якушев оценил ситуацию в строительной отрасли

RT на русском16 июля в 15:29
Известия

Глава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в России

Известия17 июля в 07:57
Комсомольская правда

Глава Минстроя Владимир Якушев объяснил на Радио «КП», что мешает нам строить жилье дешево

Комсомольская правда16 июля в 13:09
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Пехота Южного военного округа совершила марш по Кавказу на лошадях

Марш на лошадях по перевалам Кавказа совершили военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в рамках внезапных учений, заявил 18 июля начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 11:46

ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии

Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне тело еще одного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося 13 июля на минном поле в районе населенного пункта Зайцево.
Известия17 июля в 09:18
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В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

В Нью-Йорке задержали четырех человек, которые в пятницу вылили синюю краску на желтые буквы Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), нанесенные ранее на асфальт у входа в небоскреб Trump Tower.
Российская газетавчера в 23:05
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Нурлатцы начнут считать количество чипсов

По мнению диетолога Ивана Алименко есть чипсы нужно, контролируя их количество. (Нурлат, 18 июля, "Нурлат-информ") Как стало известно от портала evo-rus.com, специалист по рациональному питанию и снижению веса считает, что при сознательном употреблении чипсы не вредны для здоровья.
Нурлат-информвчера в 04:42
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Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам второго дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.
ТАСС17:21
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Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении.
Evo-rus.comвчера в 08:16
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Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Украинский военный эксперт Михаил Гончар ранее заявил, что за 36 часов можно уничтожить сначала Крымский мост, а затем и изолированную группировку войск России на территории полуострова.
Политическая Экспертизавчера в 12:13
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