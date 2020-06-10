Общество

RT на русскомRT на русскомМинстрой России рассматривает вопрос временной заморозки тарифов ЖКХ

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил, что ведомство рассматривает возможность не увеличивать с 1 июля тарифы за пользование услугами ЖКХ.
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Минстрой оценил потери организаций ЖКХ при заморозке тарифов в 300 млрд рублей

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Коммерсантъ08:31

Минстрой оценил потери в случае неповышения тарифов ЖКХ

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Минстрой подсчитал выпадающие доходы в случае заморозки тарифов ЖКХ

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Минстрой России рассматривает вопрос временной заморозки тарифов ЖКХ

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Известия07:05

Минстрой ждет 300 млрд рублей выпадающих доходов от заморозки тарифов ЖКХ

РИА Новости10:19
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Происшествия

На Ефремова надели браслет удаленного слежения

Газета.Ru 12:57
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Политика

Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений

Попытки Киева провести переговоры с предварительно отобранными лицами означают фактически отказ от выполнения Минских соглашений, заявил полпред России в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.
Взгляд.ру 14:50
Происшествия

Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

РБК 11:20
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Политика

Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»

Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
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Шоу-бизнес

Катя Лель сменила образ и стала похожей на 66-летнюю Любовь Успенскую

Paparazzi.ru 10:25
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Общество

В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты

Выпускники школ Белгородской области и Республики Башкирия должны были получить аттестаты в ближайшие дни.
Учительская газета 12:56
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Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
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Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Блогер показала свалку суперкаров в Дубае.
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Здоровье

Врач объяснил коронавирусные качели в Самарской области

Сегодня на территории Самарской области было зарегистрировано 113 случаев заражениния коронавирусной инфекцией, что почти в 2,5 раза превышает вчерашний показатель.
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Кино

Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
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Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

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Газета.Ru 10:24
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
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Политика

Путин поручил финансировать IT-отрасль за счёт госзаказов

Возможное выпадающее финансирование нужно заместить за счёт государственных заказов, пояснил президент.
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Финансы

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
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Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое

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Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

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Происшествия

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Общество

ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения

Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
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Транспорт

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс.
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Кино

Тимур Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal

Вокруг ТВ 09:47
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Полузащитники «Локомотива» Роман Тугарев и форвард Тимур Сулейманов прибыли в расположение команды в Баковке и приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба железнодорожников.
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Общество

Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса

Переболевшие коронавирусом люди не могут заразить других, однако их нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила "МК" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
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RZN.info 14:04
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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