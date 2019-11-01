Общество
REGNUMМинстрой России впервые представил индекс качества городской среды
Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России. В соответствии с материалами ведомства, самыми комфортными для проживания российскими городами стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Красноярск.
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К 2024 году мы должны улучшить индекс качества городской среды на 30%. Также мы должны перевести 50% городов из неблагоприятной среды в благоприятную.
— Виталий Мутко, российский политикПлюс один +1 вчера в 12:17
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