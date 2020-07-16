Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruМинстрой России выступил за снижение стоимости жилья

В настоящее время Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства России прорабатывает все вопросы. Как отметил глава ведомства, в связи с тем, что доходы населения значительно снизились из-за распространения эпидемии коронавируса, меры по снижению стоимости жилья просто необходимы.
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с чего всё началось

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.
ТАСС17 июля в 07:16

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Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

Коммерсантъ17 июля в 09:56

В Минстрое заявили о необходимости снижения стоимости жилья

News.ru17 июля в 10:04

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

ТАСС17 июля в 07:16

Глава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в России

Известия17 июля в 07:57

Якушев оценил ситуацию в строительной отрасли

RT на русском16 июля в 15:29

Глава Минстроя рассказал, как снизить цены на жилье

Российская газета16 июля в 11:51

Глава Минстроя Владимир Якушев объяснил на Радио «КП», что мешает нам строить жилье дешево

Комсомольская правда16 июля в 13:09
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Армия и оружие

ЧФ РФ приступил к слежению за вошедшим в черное море эсминцем США

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Футбол

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Общество

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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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