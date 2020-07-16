Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.

с чего всё началось

В настоящее время Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства России прорабатывает все вопросы. Как отметил глава ведомства, в связи с тем, что доходы населения значительно снизились из-за распространения эпидемии коронавируса, меры по снижению стоимости жилья просто необходимы.

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