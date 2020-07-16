Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
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с чего всё началось

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.
ТАСС17 июля в 07:16

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Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

Коммерсантъ17 июля в 09:56

Глава Минстроя Владимир Якушев объяснил на Радио «КП», что мешает нам строить жилье дешево

Комсомольская правда16 июля в 13:09

Глава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в России

Известия17 июля в 07:57

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

ТАСС17 июля в 07:16

Якушев оценил ситуацию в строительной отрасли

RT на русском16 июля в 15:29

Глава Минстроя рассказал, как снизить цены на жилье

Российская газета16 июля в 11:51

В Минстрое заявили о необходимости снижения стоимости жилья

News.ru17 июля в 10:04
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Известия вчера в 12:01
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Политика

The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
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Общество

Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
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Авто

Дилер отметил возрождение Bronco рестомодом

Например, североамериканский дилер «голубого овала» Beechmont Ford отметил реинкарнацию Bronco постройкой рестомода Project 1979.
Драйв 17 июля в 08:38
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
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Общество

Умерла актриса из «Убойной силы» Марина Макарова

Актриса Марина Макарова, известная по ролям в российских сериалах «Тайна следствия», «Убойная сила», «Литейный», умерла в возрасте 45 лет.
РБК 04:59
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Общество

Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения

Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
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Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания вчера в 11:20
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Происшествия

На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
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Здоровье

Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19

Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Российская газета 02:32
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Происшествия

В Севастополе заражение коронавирусом выявили у шестилетней девочки

Севастополь, 19 июля 2020, 11:42 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
Наука

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК 04:23
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Происшествия

В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане

Под Сергиевым Посадом в лесу нашли тело женщины в чемодане, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 04:34
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Наука

В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия вчера в 17:42
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Футбол

Петрюс Бумаль — о расизме в России: «Никогда не чувствовал себя неуютно из-за своего цвета кожи»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Петрюс Бумаль высказался о проблеме расизма на территории России.
Матч ТВ 05:00
Происшествия

Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте

Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 17 июля в 12:06
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
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Культура

Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA

Российская газета вчера в 10:58
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Политика

В Пентагоне не комментируют дело о «передаче секретных данных» военным

REGNUM вчера в 12:23
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
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Политика

Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США

Байден подчеркнул, что знал о намерении России повлиять на исход американских выборов и прежде.
RuNews24.ru вчера в 06:47
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Политика

На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Общество

Посол Армении в России обвинил «Фуд Сити» в запрете армянских товаров

На рынке «Фуд Сити» в Москве запретили торговлю армянскими товарами. Об этом РБК рассказал посол Армении в России Вардан Тоганян.
BFM.ru вчера в 13:23
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Происшествия

Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза

Несколько людей ворвались в здание профсоюза и подожгли его, возгорание удалось потушить.
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Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны

Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости 17 июля в 16:32
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В Свердловской области еще 245 жителей заразились коронавирусом

За последние сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 245 уральцев.
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Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера

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Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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