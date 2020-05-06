Экономика

ЛюдиИпотеки.рфЛюдиИпотеки.рфВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей

На сегодняшний день ВТБ провел свыше 2 тысяч ипотечных сделок по льготной ставке 6,5% на сумму более 6 млрд рублей. По информации пресс-службы банка, средняя сумма одного кредита составила около 2,8 млн рублей. Всего банком принято около 7 тысяч заявок более чем на 20 млрд рублей.
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На льготную ипотеку под 6,5% подали заявление 20 тысяч россиян

Комсомольская правда09:56

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РИА Новости10:25

Минстрой сообщил о выдаче льготных ипотечных кредитов на сумму 6 млрд рублей

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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
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