Около 20 тысяч заявок на льготную ипотеку под 6,5% подано россиянами. Об этом рассказал и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании у президента РФ. Правительством принят ряд мер по поддержке строительной отрасли, сказал Стасишин.

Минстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%

Здоровье На Украине заявили о пройденном пике эпидемии коронавируса Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о пройденном пике эпидемии коронавируса в стране.

Политика Путин поручил наладить информирование россиян о мерах поддержки Президент России Владимир Путин потребовал наладить информирование граждан и бизнеса полноценной и достоверной информацией о мерах поддержки. 3

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 460

Экономика 20 млн работников частного сектора США потеряли работу в апреле Число рабочих мест в частном секторе США сократилось более чем на 20 миллионов за прошлый месяц, согласно отчёту о занятости, подготовленному компанией Automatic Data Processing (ADP).

Футбол Удар блогера Евгения Савина по мячу попал в блог «433» Популярный блог "433" обратил внимание на удар по мячу известного российского блогера Евгения Савина.

Политика Путин призвал не спешить со снятием ограничений из-за коронавируса Любая поспешность в снятии ограничительных мер в ситуации с коронавирусом может обернуться откатом назад, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и глава регионов по поводу ситуации в РФ. 38

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность. 7

Общество Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен. 171

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 7,8K

Происшествия Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом рассказали РБК два его знакомых.

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 699

Общество Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой. 1,1K

Общество В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч. 131

Фигурное катание Плющенко подтвердил переход Трусовой в свою академию «Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу», — сказал Плющенко. 2

Культура Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко. 13