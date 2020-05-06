Экономика

ЛюдиИпотеки.рфЛюдиИпотеки.рфВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей

На сегодняшний день ВТБ провел свыше 2 тысяч ипотечных сделок по льготной ставке 6,5% на сумму более 6 млрд рублей. По информации пресс-службы банка, средняя сумма одного кредита составила около 2,8 млн рублей. Всего банком принято около 7 тысяч заявок более чем на 20 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ВТБ выдал льготную ипотеку на 6 млрд рублей

РБКвчера в 10:51

ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей

Интерфаксвчера в 11:33

За две с половиной недели по всей стране выдано более 2000 кредитов по льготной ставке

NSP.ruвчера в 09:27

Минстрой сообщил о выдаче льготных ипотечных кредитов на сумму 6 млрд рублей

Известиявчера в 09:34

ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд руб

РИА Новостивчера в 10:25

ВТБ выдал более 2 тыс. ипотек под 6,5% на общую сумму свыше 6 млрд рублей

ТАССвчера в 10:17

Российские банки к 1 мая выдали 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5% годовых

Вести.Ruвчера в 10:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 00:41, Ашберн
Происшествия

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Погибший мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что Босов совершил суицид.
РИА Новости вчера в 13:07
23
Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник вчера в 04:00
208
Политика

«Левада-центр»: рейтинг одобрения деятельности Путина рекордно упал

Опрос проводился в апреле, на исходе первого месяца самоизоляции Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина упал до рекордно низкой отметки за 20-летнюю историю наблюдений, сообщил сегодня «Левада-центр».
Гражданские силы.ру вчера в 11:13
7,1K
Армия и оружие

Военным запретили распространять информацию о службе

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета вчера в 12:29
461
Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
477
Происшествия

Читу накрыло дымом из-за лесных пожаров в районе Молоковки и Угдана

При обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщайте информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в Региональную диспетчерскую службу: 20-22-07 Напомним, что в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации.
Забайкальский рабочий вчера в 04:41
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
2,4K
Общество

Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире

Очень хочется верить, что это все же обман, и на самом деле Андреа виртуозно использует какие-то фильтры, но сама Иванова уверяет, что все настоящее.
Woman.ru вчера в 20:04
62
Общество

«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства

Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец вчера в 06:26
19
Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой

Известный тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход из своей группы бронзовой призёрки чемпионата Европы Александры Трусовой.
RT на русском вчера в 11:46
5
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
475
Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Общество

Россиян предупредили об опасности антисептиков

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
27
Экономика

Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
8
Авто

Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу

На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru вчера в 09:11
Армия и оружие

NI развеяло слух об уничтожении боевиками российской «Арматы» в Сирии

Американский журнал The National Interest оценил сообщения о вероятной гибели российского танка Т-14 «Армата» в Сирии.
Военное дело вчера в 04:46
2,4K
Армия и оружие

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
195
Общество

Политологи оценили противовирусные усилия российских регионов

Фонд «Петербургская политика» опубликовал российских очередной рейтинг социально-политической устойчивости регионов за апрель.
Коммерсантъ вчера в 17:21
Общество

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи

В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru вчера в 17:59
3
Футбол

ЦСКА интересуется чешским защитником из чемпионата Голландии

ЦСКА проявляет интерес к чешскому защитнику голландского клуба «НЕК Неймеген» Йозефу Квиде, сообщает Чемпионат.
Sport24.ru вчера в 15:38
Общество

Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя

Английский художник Бэнкси опубликовал свою новую работу с ребенком и куклой-медсестрой. Рисунок появился в Instagram-аккаунте художника.
РБК вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
36
Общество

По всему Китаю снижен уровень эпидугрозы до минимального

Во всех регионах Китая накануне был снижен уровень эпидемиологической опасности до минимального, сообщает Центральное телевидение Китая.
Хакасия-Информ вчера в 23:11
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК вчера в 16:27
28
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
1,9K
Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
68
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
40
Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета вчера в 05:33
37
Экономика

X5 Retail Group объявил о результатах онлайн-продаж в апреле

Пятёрочка составили 1,7 миллиарда рублей (с учетом НДС) в апреле, показав рост в 4,7 раза год-к-году, что обеспечило Х5 лидерство в сегменте онлайн доставки продуктов питания в России.
Retail & Loyalty вчера в 11:53
Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное