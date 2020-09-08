Экономика

РБКРБКВвод жилья в России сократился за восемь месяцев на 7%

Объем ввода жилья в России за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7%. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на съезде Национального объединения строителей (Нострой) в Санкт-Петербурге.
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Ввод жилья в РФ по итогам 8 месяцев снизился на 7% - замглавы Минстроя

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Ввод жилья в России сократился за восемь месяцев на 7%

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Ввод жилья в России за восемь месяцев упал на 7%

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