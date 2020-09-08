Экономика
РБКВвод жилья в России сократился за восемь месяцев на 7%
Объем ввода жилья в России за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7%. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на съезде Национального объединения строителей (Нострой) в Санкт-Петербурге.
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Происшествия
В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России
ТАСС вчера в 11:09
Происшествия
Задержан заместитель главы департамента Минпромторга
Задержан заместитель руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев.
РИА Новости 08:35
Политика
Путин обсудил с Совбезом подготовку к переговорам с Лукашенко
Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом подготовку к переговорам с белорусским лидером Александром Лукашенко.
RT на русском 08:28
Политика
Аксенов предложил возбудить уголовные дела из-за водной блокады Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил России возбудить уголовные дела против украинских организаторов водной блокады полуострова.
Московский Комсомолец 08:05
Политика
Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подала заявление об отставке.
RT на русском 07:21
Общество
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Россиянам стоит радоваться, что число случаев коронавируса в стране растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее образуется стадный популяционный иммунитет.
Lenta.ru 07:38
Политика
Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 07:10
Общество
Сбербанк сообщил о сбое в работе онлайн-банка
Ряд клиентов Сбербанка столкнулись со сбоем в работе переводов через онлайн-банк, сообщается в телеграм-канале банка.
Интерфакс 08:06
Общество
Масочный режим в Иркутской области продлили по 28 сентября
Если для сезонных работ в муниципалитеты привлекаются жители других районов Иркутской области, то им нужно иметь на руках отрицательный результат исследования на коронавирус, проведенного не ранее, чем за три рабочих дня до въезда в муниципалитет.
Интерфакс - Россия 05:31
Происшествия
В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года
Напомним, 19 лет назад 11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета управляемые террористами.
Общественное телевидение России 03:56
Здоровье
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
Ученые Китайской Народной Республики подтвердили эффективность российского "Триазавирина" при лечении коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 17:11
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух чиновников Минобороны РФ по делу о взятке
Москва, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Решение об аресте советника Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило и ведущего советника отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виктора Лукичева по делу о взятке принял Басманный суд Москвы.
REGNUM 02:07
Политика
США ввели санкции против России и Украины за вмешательство в выборы
США в августе 2020 года ввели санкции против пяти российских НИИ по подозрению в разработке биологического и химического оружия.
RuNews24.ru вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати
Рэпер Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой после шести лет совместной жизни.
Газета.Ru 07:38
Общество
Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога
Папа римский Франциск считает, что удовольствие от еды и секса исходят напрямую от бога и что эти ощущения в человеческой истории часто несправедливо становились жертвой чрезмерного рвения со стороны церкви.
Интерфакс 08:33
Футбол
Футболист ЦСКА Сигурдссон высказался перед матчем со «Спартаком»
В пятницу, 11 сентября, хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал об ожиданиях от предстоящего дерби со «Спартаком».
ГЛАС.RU 08:41
Игры
Ubisoft представила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time
Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет 21 января 2021 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игра полностью переведена на русский язык.
Российская газета вчера в 15:48
Музыка
Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Впервые за последние 30 лет выпустила сольный альбом. При этом никакой рекламы, гастрольных туров в его поддержку и интервью.
Пятый канал 02:57
Наука
Наножидкость помогла экологично и дешево извлечь нефть
Популярная механика 07:14
Гаджеты
Первые смартфоны на новой ОС Android 11 выпустили японцы
Буквально через три дня после релиза Android 11 были представлены первые смартфоны с этой системой.
РИА Новости 04:27
Киберспорт
Варварский футбол — две игры в Steam стали временно бесплатными
В Steam начались бесплатные выходные в играх Madden NFL 21 и Conan Exiles.
CyberSport.ru 06:12
Шоу-бизнес
Юлия Ахмедова рассказала о биполярном расстройстве
Topdaynews.ru 08:43
Происшествия
В Минске задержали мужчину, рассылавшего угрозы милиционерам
Следователи МВД Белоруссии возбудили уголовное дело и задержали 21-летнего минчанина, который рассылал через интернет угрозы милиционерам, сообщила пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.
РИА Новости 08:27
Здоровье
В Киеве вернули ограничения из-за роста числа больных COVID-19
Из-за увеличения количества заразившихся коронавирусной инфекцией Киев снова вошел в оранжевую зону эпидемиологической опасности, в городе вернули часть санитарных ограничений.
РБК 06:09
Общество
Обязательный масочный режим вновь ввели в Удмуртии
В Удмуртии с 11 сентября вновь действует обязательный масочный режим. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
Известия 08:43
Общество
Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию
Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.
Интерфакс 08:25
Армия и оружие
Россия выкупила более 90% грузинских экспортных яблок
Грузия в этом году продала в Россию 466 тонн яблок, что составляет более 92% от общего экспорта в 505 тонн, сообщило министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 06:49
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск спецверсий Lada Vesta Cross Black
Москва, 11 сентября 2020, 14:53 — REGNUM Компания АвтоВАЗ начала производство новых специальных версий Lada под названием Black.
REGNUM 07:53
Автоспорт
Себастьян Феттель подписал контракт с Aston Martin F1 Team
Четырёхкратный чемпион мира «Формулы-1» Себастьян Феттель в 2021 году будет выступать за команду Aston Martin F1 Team.
Somanyhorses вчера в 07:24