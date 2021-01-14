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Минстрой готовит проект о создании условий формирования рынка арендного жилья

Минстрой планирует до конца 2021 года внести в Госдуму законопроект о создании условий для формирования рынка частного наёмного жилья в России. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.В источнике
С чего всё началось
Известия

Жилищное условие: в России ужесточат контроль за арендой квартир

Власти планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его внесут в Госдуму до конца этого года, говорится в документах правительства России, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт прокомментировал проект о создании условий формирования рынка арендного жилья

RT на русскомвчера в 15:42
News.ru

Сосед соседу волк: почему рынок аренды жилья невозможно вывести из тени

News.ruвчера в 10:22
Известия

Минстрой готовит законопроект по обелению рынка арендного жилья

Известиявчера в 17:45
Телеканал 360°

Контроль аренды квартир усилят в России

Телеканал 360°вчера в 08:09
РИА Новости

Минфин пока не видел предложений Минстроя по контролю за арендой жилья

РИА Новостивчера в 07:18
ПРАЙМ

Жертвы соседского доноса. Когда прикроют нелегальную аренду жилья

ПРАЙМвчера в 09:07
РЕН ТВ

В России намерены ужесточить контроль за арендой жилья

РЕН ТВвчера в 16:18

К инаугурации Байдена в Вашингтон введут 20 тысяч нацгвардейцев

До 20 января в Вашингтон будут направлены более 20 тысяч бойцов Национальной гвардии страны, которые должны будут обеспечивать порядок в городе в день, когда демократ вступит в должность главы государства.
К инаугурации Байдена в Вашингтон введут 20 тысяч нацгвардейцев
Комсомольская правдавчера в 17:15

«Газпром» не пригрели в Европе

Спрос на СПГ НОВАТЭКа, по оценкам аналитиков, остался примерно на прежнем уровне — около 3,3%. Аналитики считают, что в 2021 году «Газпром» может попробовать восстановить свою долю рынка в Европе, если часть объемов СПГ уйдет в Азию вследствие роста спроса.
Коммерсантъвчера в 13:21

В Госдуме предложили обязать банки реструктуризировать долги

В Государственной думе РФ рассматривают возможность обязать банки предоставлять реструктуризацию просроченной задолженности для снижения кредитной нагрузки на россиян.
Московский Комсомолец Чита13 января в 07:33

Консульство РФ в Лондоне попросило россиян не посещать Великобританию

Как сказано на странице консульства РФ в Facebook, "во избежание возможных стрессовых ситуаций и ради сохранения собственного здоровья рекомендовали бы все-таки воздержаться от каких-либо поездок и дождаться восстановления авиасообщения и снятия карантинных ограничений в Великобритании".
Российская газета17:20