Общество

REGNUMREGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
Читать в источнике
Комментировать666

Подробнее о событии

Минстрой России рассматривает вопрос временной заморозки тарифов ЖКХ

RT на русском07:40

Минстрой сообщил об идее не повышать тарифы ЖКХ с 1 июля

Московский Комсомолец07:03

Минстрой сообщил об инициативе заморозить тарифы ЖКХ

РБК08:25

Минстрой изучит инициативу об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Известия07:05

Минстрой рассматривает вопрос временной заморозки тарифов ЖКХ

РИА Новости07:13

Минстрой оценил потери организаций ЖКХ при заморозке тарифов в 300 млрд рублей

ТАСС08:36

Минстрой оценил потери в случае неповышения тарифов ЖКХ

Интерфакс08:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:10, Ашберн
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
1,8K
Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
672
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
74
Общество

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
755
Происшествия

Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала, как узнала о трагедии

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Еремова, рассказала, как узнала о гибели мужа.
РИА Новости 07:34
4
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru вчера в 08:16
82
Политика

Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины

Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 08:36
Общество

В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня

Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
15
Общество

Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
135
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
129
Экономика

«Норникель» возглавил рейтинг самых щедрых компаний по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг 25 самых щедрых к своим топ-менеджерам компаний России.
Коммерсантъ 08:10
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
246
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
584
Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей

Два человека, по предварительным данным, пострадали при столкновении пяти машин на Звенигородском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в управлении столичной Госавтоинспекции.
ТАСС 09:07
Игры

Фоторежим будет доступен с первого дня в The Last of Us Part II

Создатели проекта рассказали, что для игроков уже с первого дня будет доступен пакет обновлений.
Экономика сегодня вчера в 11:23
7
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
1,2K
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 07:12
4
Кино

Зак Снайдер изменит цвета в своей версии «Лиги справедливости»

Американский режиссёр Зак Снайдер изменит цвета в своей версии фильма «Лига справедливости».
News.ru 08 июня в 11:03
4
Происшествия

Михаил Ефремов расплакался в зале суда

Uznayvse.ru 05:16
338
Авто

Опубликованы первые изображения Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC (Х253) впервые дебютировал в 2015 году, и уже спустя год появилась его купеобразная версия.
SpeedMe 06:50
Хоккей

Стали известны участники Кубка губернатора Челябинской области

Челябинский «Трактор» сообщил, что предсезонный турнир Кубок губернатора Челябинской области-2020 пройдёт с 23 по 26 августа.
Спорт БИЗНЕС Online 08:51
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
34
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
903
Общество

В рейтинг лучших университетов мира вошли 28 российских вузов

В рейтинг 1000 лучших университетов мира QS World University Rankings 2021 вошли 28 российских вузов.
Rambler News Service 04:56
94
Происшествия

В ГИБДД рассказали о нарушениях ПДД Ефремовым

Михаил Ефремов с начала 2019 года 50 раз нарушил правила дорожного движения, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" замначальника Управления ГИБДД по Москве Алексей Диокин.
РИА Новости 07:43
8
Политика

Свидетелями по делу MH17 проходят подчиненные украинца Харченко

Среди свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году есть телохранитель украинца Леонида Харченко, который является обвиняемым по делу, а также его подчиненный, якобы участвовавший в отгоне ЗРК "Бук" в сторону России после авиакатастрофы, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на слушаниях.
РИА Новости 06:29
1
Общество

Библиотеки, бани и каршеринг могут «вернуться» в Петербург с 15 июня

Планируется открыть парикмахерские, фотоателье и бани, разрешить доступ в библиотеки, научные учреждения, возобновить услуги каршеринга.
REGNUM 08:41
275
Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
2,5K
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
1K
Шоу-бизнес

Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное