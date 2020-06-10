Общество
REGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
Читать в источнике
Оценить630
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:10, Ашберн
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Общество
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала, как узнала о трагедии
Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Еремова, рассказала, как узнала о гибели мужа.
РИА Новости 07:34
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Lenta.ru вчера в 08:16
Политика
Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины
Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 08:36
Общество
В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня
Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Экономика
«Норникель» возглавил рейтинг самых щедрых компаний по версии Forbes
Журнал Forbes составил рейтинг 25 самых щедрых к своим топ-менеджерам компаний России.
Коммерсантъ 08:10
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей
Два человека, по предварительным данным, пострадали при столкновении пяти машин на Звенигородском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в управлении столичной Госавтоинспекции.
ТАСС 09:07
Игры
Фоторежим будет доступен с первого дня в The Last of Us Part II
Создатели проекта рассказали, что для игроков уже с первого дня будет доступен пакет обновлений.
Экономика сегодня вчера в 11:23
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 07:12
Кино
Зак Снайдер изменит цвета в своей версии «Лиги справедливости»
Американский режиссёр Зак Снайдер изменит цвета в своей версии фильма «Лига справедливости».
News.ru 08 июня в 11:03
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
Uznayvse.ru 05:16
Авто
Опубликованы первые изображения Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC (Х253) впервые дебютировал в 2015 году, и уже спустя год появилась его купеобразная версия.
SpeedMe 06:50
Хоккей
Стали известны участники Кубка губернатора Челябинской области
Челябинский «Трактор» сообщил, что предсезонный турнир Кубок губернатора Челябинской области-2020 пройдёт с 23 по 26 августа.
Спорт БИЗНЕС Online 08:51
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 28 российских вузов
В рейтинг 1000 лучших университетов мира QS World University Rankings 2021 вошли 28 российских вузов.
Rambler News Service 04:56
Происшествия
В ГИБДД рассказали о нарушениях ПДД Ефремовым
Михаил Ефремов с начала 2019 года 50 раз нарушил правила дорожного движения, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" замначальника Управления ГИБДД по Москве Алексей Диокин.
РИА Новости 07:43
Политика
Свидетелями по делу MH17 проходят подчиненные украинца Харченко
Среди свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году есть телохранитель украинца Леонида Харченко, который является обвиняемым по делу, а также его подчиненный, якобы участвовавший в отгоне ЗРК "Бук" в сторону России после авиакатастрофы, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на слушаниях.
РИА Новости 06:29
Общество
Библиотеки, бани и каршеринг могут «вернуться» в Петербург с 15 июня
Планируется открыть парикмахерские, фотоателье и бани, разрешить доступ в библиотеки, научные учреждения, возобновить услуги каршеринга.
REGNUM 08:41
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
Шоу-бизнес
Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39