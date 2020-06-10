Общество
Газета.RuМинстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ
Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
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Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Транспорт
ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкоголь
ГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверять людей на алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.
RT на русском вчера в 17:52
Общество
В Калужской области аннулируют выданные школьникам аттестаты
В Калужской области аннулируют аттестаты, выданные школами ученикам 9-х и 11-х классов, сообщает портал kaluganews.com.
Общественное телевидение России 06:02
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Общество
ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения
Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
ИА Новороссия 08:05
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
Россия частично открывает границы для выезда за рубеж
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился открыть границы для россиян, планирующих отправиться за рубеж для ухода за родственниками, на лечение, а также в целях учебы и работы.
Travel Russian News 08 июня в 08:19
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Интерфакс вчера в 15:05
Здоровье
В Курске обсудили реорганизацию детского санатория
Как сообщает пресс-служба администрации Курской области, сегодня в режиме ВКС под руководством губернатора Романа Старовойта решалась судьба резонансного областного детского санатория.
Kurskcity.ru 07:30
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Армия и оружие
Упражнение «решето»: показаны тренировки отрядов быстрого реагирования НАТО
Отряд быстрого реагирования армии США и сводный отряд сил европейских сил НАТО показали тренировки, которые проводятся на территории Польши в рамках программы «Передовое военное присутствие».
Военное обозрение 09:07
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Здоровье
Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края
Заболели два сотрудника структурного подразделения ведомства Два сотрудника автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований" заболели коронавирусом, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ 05:40
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Автоновости дня 08:16
Происшествия
На Кубани на 13 суток арестовали девушку, прыгавшую по машинам ДПС
На Кубани на 13 суток арестовали 23-летнюю девушку, которая прыгала по машинам ДПС во время массовой вечеринки на улице Красной седьмого июня.
Российская газета 09:42
Общество
ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала ООО «Т2 Мобайл» (подконтрольно «Ростелекому», оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) предупреждение, обязав отменить произведенное недавно повышение тарифов.
РБК 09:38
Происшествия
Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
Общество
На Ставрополье с 11 июня стартует первый этап снятия ограничений
Ставрополь, 10 июня 2020, 15:51 — REGNUM Ставропольский край приступит к первому этапу снятия ограничительных мер, действующих в регионе в связи с пандемией коронавируса.
REGNUM 08:51