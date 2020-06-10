Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ

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