Общество
Газета.RuМинстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ
Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
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с чего всё началось
"Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения", — сообщил Якушев во время онлайн-конференции "ЖКХ после пандемии – вызовы и решения".Вести.Ru09:24
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