с чего всё началось

Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ

Общество В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.

Общество ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.

Происшествия Осужденного участника акции в Москве Раджабова арестовали на 18 суток Пресненский суд Москвы на 18 суток арестовал осужденного участника несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 года Самардинна Раджабова за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. 2

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 10

Футбол «Зенит» и «Спартак» сыграют в июле Санкт-Петербург примет матч 1/2 финала Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком".

Происшествия Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360. 56

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 633

Общество В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательную обсервацию для приезжих отменят в Крыму с 15 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте". 905

Экономика Правительство попросило регионы поддержать строительство частных домов Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) играет важную роль в достижении показателей национального проекта, регионы должны поддержать данное направление.

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 2