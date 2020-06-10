Общество

Газета.RuГазета.RuМинстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ

С 2013 года выплаты ЖКХ ежегодно индексируются 1 июля, чтобы сдержать инфляцию. В 2019 году индексация была двухэтажной из-за повышения ставки НДС. 1 января тарифы выросли на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%.
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Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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