С 2013 года выплаты ЖКХ ежегодно индексируются 1 июля, чтобы сдержать инфляцию. В 2019 году индексация была двухэтажной из-за повышения ставки НДС. 1 января тарифы выросли на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%.

Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ

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