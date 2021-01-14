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BFM.ru
BFM.ru

Минстрой намерен ужесточить контроль за арендой жилья

В России планируется ужесточить контроль за арендой жилья. Минстрой готовит законопроект, который должен вывести из «серой» зоны рынок аренды жилья. Как пишет газета «Известия», документ внесут в Госдуму до конца года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Жилищное условие: в России ужесточат контроль за арендой квартир

Власти планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его внесут в Госдуму до конца этого года, говорится в документах правительства России, с которыми ознакомились «Известия».
Известия16:01
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News.ru

Сосед соседу — волк: почему рынок аренды жилья невозможно вывести из тени

News.ru10:22
ПРАЙМ

Жертвы соседского доноса. Когда прикроют нелегальную аренду жилья

ПРАЙМ09:07
РИА Новости

Минфин пока не видел предложений Минстроя по контролю за арендой жилья

РИА Новости07:18
Телеканал 360°

Контроль аренды квартир усилят в России

Телеканал 360°08:09
РБК

Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья

РБК23:16
Известия

Минстрой готовит законопроект по обелению рынка арендного жилья

Известия17:45
РЕН ТВ

В России намерены ужесточить контроль за арендой жилья

РЕН ТВ16:18

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Аргументы недели12:50

Минторг США назвал Россию и ряд других стран враждебными государствами

«Распоряжение обеспечивает устойчивость и доверие поставок таких технологий, документ определяет шесть иностранных правительств или частных иностранных лиц в качестве враждебных: Китая, России, Ирана, КНДР, Кубы и венесуэльского политика Николаса Мадуро», — говорится в сообщении министерства.
RT на русском13:48