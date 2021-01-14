В России планируется ужесточить контроль за арендой жилья. Минстрой готовит законопроект, который должен вывести из «серой» зоны рынок аренды жилья. Как пишет газета «Известия», документ внесут в Госдуму до конца года.

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С чего всё началось Жилищное условие: в России ужесточат контроль за арендой квартир Власти планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его внесут в Госдуму до конца этого года, говорится в документах правительства России, с которыми ознакомились «Известия». Известия 16:01