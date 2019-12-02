Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинстрой назвал ожидаемую на конец года ставку по ипотеке

Ранее ряд опрошенных РИА Новости кредитных организаций комментировал, что средняя ставка по ипотеке в российских банках к концу текущего года может опуститься ниже 9%.
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Эльвира Набиуллина
Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости вчера в 08:33

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