Экономика
РИА НовостиМинстрой назвал ожидаемую на конец года ставку по ипотеке
Средняя ставка по ипотеке в России к концу 2019 года составит 10,1%, считает министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
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Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости вчера в 08:33
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Утраченное лидерство
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